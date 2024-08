- Tre persone in più stanno ricevendo cure mediche dopo l'aggressione a Solingen.

A seguito dell'incidente con il coltello mortale avvenuto a Solingen sei giorni fa, come riferito dal ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU), tre persone sono ancora in cura in ospedale. Reul ha dichiarato, durante una riunione congiunta dei comitati dell'Interno e dell'Integrazione nel parlamento di stato di Düsseldorf, che la situazione sta procedendo favorevolmente.

Cinque persone che erano state dimesse dall'ospedale ora stanno bene.

Due uomini, di 56 e 67 anni, e una donna, anche lei di 56 anni, hanno perso la vita nell'attacco sospettato di estremismo. La riunione si è aperta con un momento di silenzio. "Non dimenticherò mai quella sera di venerdì", ha commentato Reul, che è subito accorso sulla scena.

Ha osservato che diverse istituzioni di sicurezza avevano lanciato per anni avvertimenti su una possibile minaccia grave. Tuttavia, Solingen ha ricordato che "un atto terroristico può verificarsi". Purtroppo, non si può generalmente prevedere dove tali atti avverranno. Tuttavia, si può affermare: "Lo stato ha risposto". Il sospetto è stato catturato entro un giorno dall'incidente.

A Solingen, la polizia era presente sulla piazza della città prima dell'incidente con il coltello, ha riferito Reul. Inoltre, sono state istituite barriere mobili per motivi di sicurezza.

Durante l'incidente di Solingen, un aggressore ha usato un coltello per uccidere tre persone a una festa della città di venerdì sera e ferirne altre otto. Il principale sospetto, il 26enne siriano Issa Al H., è detenuto a Düsseldorf.

Il procuratore federale sta attualmente indagando su di lui, tra le altre cose, per omicidio e presunta affiliazione con la milizia terroristica dello Stato Islamico (IS), che ha rivendicato l'attacco e ha rilasciato un video di un uomo mascherato, che è sospettato di essere il responsabile. Il principale sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma il piano non si è materializzato.

Gli investigatori si concentrano sulla comprensione del luogo del crimine, poiché l'incidente con il coltello mortale è avvenuto a una festa della città di venerdì sera a Solingen. Nonostante le misure di sicurezza potenziate, come la presenza della polizia sulla piazza della città e le barriere mobili, l'attacco è ancora avvenuto.

