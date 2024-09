Tre persone di Israele hanno incontrato la loro sfortunata morte all'Allenby Crossing, il punto di confine tra Cisgiordania e Giordania.

L'Autorità Aeroportuale Israeliana, che gestisce il posto di frontiera al Ponte Allenby con la ** Giordania**, ha riferito che i tre individui deceduti lavoravano nella struttura.

"Un terrorista ha sparato a tre membri del personale del Ponte Allenby a distanza ravvicinata," ha dichiarato Alex Chen, supervisore del valico, che poi ha neutralizzato l'aggressore.

Il Ponte Allenby serve principalmente palestinesi e turisti. Ai residenti israeliani non è consentito utilizzarlo.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato: "Un terrorista è entrato nel Ponte Allenby dalla Giordania in un camion, è sceso dal veicolo e ha attaccato il personale di sicurezza israeliano di turno con colpi d'arma da fuoco."

"Tre civili israeliani sono deceduti a causa dell'attacco," ha annunciato l'IDF, aggiungendo che il responsabile era stato ucciso. L'IDF ha inoltre diffuso un'immagine dell'arma da fuoco presumibilmente utilizzata nell'attacco.

La polizia israeliana ha riferito "vittime sul luogo", confermando anche che il sospetto era stato neutralizzato.

Le indagini preliminari condotte dalle autorità giordane hanno identificato il tiratore come Maher Diab Hussein Al-Jazi, residente giordano di Al-Hussainiya nella governatorato di Maan a sud di Amman.

Al-Jazi ha agito da solo, secondo il Ministero dell'Interno giordano, che ha anche dichiarato che aveva utilizzato un veicolo commerciale per trasportare merci dalla Giordania alla Cisgiordania. Le autorità locali stanno ora coordinando il rimpatrio della salma di Al-Jazi per la sepoltura in Giordania.

Il fratello di Al-Jazi, Shady Al-Jazi, ha dichiarato alla stampa giordana che la sua famiglia aveva appreso della triste sorte del fratello attraverso la televisione satellitare. Ha suggerito che il risentimento del fratello verso gli attacchi di Israele contro Hamas a Gaza potrebbe aver motivato le sue azioni.

"Lui spesso attraversava il ponte come autista di camion, scaricando il suo veicolo in Israele prima di fare ritorno in Giordania. Tuttavia, il suo turbamento per la causa palestinese, la witnessing of the bloodshed in Gaza, and the shared emotion of Palestinian solidarity among all of us could have fueled his actions," ha commentato a un media outlet giordano.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato l'attacco, definendo i tre israeliani "vittime di un vile terrorista."

Nel suo discorso di apertura alla riunione del governo, Netanyahu ha dichiarato: "Israele è circondato da un'ideologia aggressiva guidata dall'asse del male dell'Iran."

Il governo giordano ha anche condannato le azioni del tiratore, con il portavoce Sufian Qudah che ha dichiarato: "La Giordania condanna e denuncia la violenza e il targeting dei civili per qualsiasi motivo."

Il ministero, however, ha fatto riferimento a una possibile correlazione tra l'estremismo e le azioni di Israele in Gaza e nella Cisgiordania, invitando a "indirizzare le questioni sottostanti e ridurre le tensioni." La Giordania sta attivamente lavorando per un cessate il fuoco a Gaza.

L'incidente è avvenuto due settimane dopo che Israele ha avviato una delle sue operazioni più ampie nella Cisgiordania negli ultimi anni, che ha comportato raid, la demolizione di strade e l'esecuzione di attacchi aerei in diverse parti del territorio occupato.

Le tensioni si sono intensificate nella Cisgiordania da quando Israele ha avviato le sue operazioni militari a Gaza in risposta agli attacchi di Hamas contro il sud di Israele l'8 ottobre.

Da allora, secondo il Ministero della Salute palestinese a Ramallah, le truppe e i coloni israeliani hanno ucciso quasi 700 palestinesi nella Cisgiordania e a Est di Gerusalemme. Questi numeri non distinguono tra miliziani e civili.

Tutti e tre i valichi di frontiera tra Israele e Giordania sono stati temporaneamente chiusi dopo l'attacco e sono stati riaperti solo per il traffico passeggeri.

La Giordania, il secondo paese arabo ad aver firmato un accordo di pace con Israele nel 1994, ha spesso criticato le operazioni militari di Israele nella Cisgiordania e a Gaza.

La Giordania è un alleato stretto degli Stati Uniti, ricevendo un sostanzioso aiuto militare dagli Stati Uniti.

L'incidente relativo all'attacco al Ponte Allenby è stato ampiamente coperto dai media internazionali, con molti che hanno espresso preoccupazione per l'aumento della tensione nel Medio Oriente.

In seguito all'attacco, numerosi paesi hanno chiamato alla de-escalation e alla pace nella regione, riconoscendo il potenziale impatto sulla stabilità nel mondo.

Leggi anche: