- Tre persone a Bad Oeynhausen sono accusate

Circa due mesi dopo un incidente mortale che ha coinvolto un 20enne a Bad Oeynhausen nel Kurpark, la Procura di Bielefeld ha intrapreso azioni legali contro tre individui. Il principale sospetto, un 18enne siriano, è accusato di omicidio colposo, aggressione e rapina a un persona indifesa. I suoi due complici tedeschi, entrambi 19enni, sono accusati rispettivamente di lesioni personali gravi e ricettazione. Il tribunale distrettuale di Bielefeld esaminerà l'ammissibilità di queste accuse.

Secondo il procuratore Christoph Mackel, la tragedia si è svolta dopo una discussione quella notte del 23 giugno. La vittima, che aveva partecipato a una festa di laurea, era seduta su una panchina quando il gruppo del principale sospetto si è avvicinato a loro. Ne è seguita una colluttazione fisica, che ha portato a colpi fatali per il 20enne mentre giaceva indifeso a terra. Purtroppo, è deceduto a causa di gravi ferite alla testa in ospedale. Uno dei 19enni è accusato di aver preso contanti dalla tasca della vittima dopo la rapina. L'altro 19enne è accusato di aver causato lesioni gravi per aver aggredito un amico della vittima.

Mackel ha rivelato che il gruppo del principale sospetto si era fermato davanti alla vittima e ai suoi compagni nel Kurpark prima della colluttazione violenta. Secondo le indagini, non c'era alcun legame precedente. Il principale sospetto avrebbe chiesto: "Cosa fate qui? Cosa state combinando?" che ha scatenato la rissa.

A oggi, il principale sospetto è rimasto in silenzio riguardo alle accuse, secondo Mackel. I due 19enni si sono consegnati alle autorità e hanno accettato le accuse e le testimonianze.

Questo incidente ha scatenato un dibattito controverso sull'immigrazione e l'espulsione dei criminali stranieri in Germania. Tanto il Bundestag quanto il parlamento regionale di Düsseldorf hanno discusso la questione. Il Ministro Presidente Hendrik Wüst (CDU) ha invitato all'unità in mezzo alla discussione appassionata. Viceversa, i partiti politici di destra hanno cercato di sfruttare la situazione per il loro guadagno politico. "Dobbiamo resistere alla tentazione di dividerci, di permettere che una spaccatura sia creata in questa società."

Data l'accusa, la Procura di Bielefeld sta attivamente lavorando per prevenire crimini simili, sottolineando la gravità delle azioni violente e del furto di proprietà.

L'incidente nel Kurpark di Bad Oeynhausen ha attirato l'attenzione sulla questione più ampia della criminalità, scatenando dibattiti sull'immigrazione e il trattamento dei criminali stranieri in Germania.

