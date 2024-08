- Tre passeggini hanno preso fuoco in un corridoio, causando il ferimento di sette persone.

Sconosciuti hanno appiccato un incendio in tre passeggini per bambini posizionati in una zona comune di un edificio multifamiliare situato a Wismar. L'elevata emissione di fumo ha successivamente causato danni a sette persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Tra le vittime c'era un bambino di un anno. La casa situata al Friedenshof di Wismar è stata evacuata giovedì sera poiché il fumo si era diffuso in tutta la proprietà. In totale, sedici persone hanno dovuto lasciare l'edificio.

Le sette persone ferite, la cui età varia da uno a 66 anni, hanno ricevuto cure mediche a causa dell'inalazione di fumo tossico. Sono state trasferite in ospedale. I membri rimanenti della famiglia sono stati temporaneamente ospitati in alloggi vicini. La polizia sta indagando sul caso e la stima dei danni preliminari è di circa 20.000 euro. Secondo un portavoce della polizia, non sembra esserci alcun legame con motivazioni politiche.

Le autorità, guidate dalla Polizia, stanno coordinando l'indagine sulla causa dell'incendio. A causa della gravità dell'incidente, sono state dispiegate pattuglie aggiuntive nella zona per garantire la sicurezza e l'ordine.

Leggi anche: