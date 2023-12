Tre passeggeri statunitensi sono stati fermati per aver portato armi cariche sui voli di festa

Ma tre viaggiatori statunitensi hanno tentato di portare con sé qualcos'altro per la stagione della pace: pistole cariche.

I tre sono stati sorpresi dagli agenti della TSA durante l'intenso periodo di viaggi per le vacanze, in incidenti separati sulla costa orientale.

Il 22 dicembre, un uomo della Florida è stato fermato all'aeroporto internazionale di Harrisburg, in Pennsylvania, dopo che il personale della TSA ha individuato una pistola calibro 380 nel suo bagaglio, caricata con non meno di sette proiettili.

"Il viaggiatore ha affermato di aver dimenticato di avere con sé la pistola carica", ha dichiarato la TSA in un comunicato.

La vigilia di Natale, poi, una donna del Maryland è stata fermata all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington dopo che il personale della TSA ha notato una pistola da 9 mm caricata con sei proiettili nel suo bagaglio a mano.

La pistola - con pannelli rosa - è stata la 39esima rilevata all'aeroporto nel 2023. È il numero più alto mai rilevato al Reagan: il record precedente era di 30 in un anno, nel 2021.

La pistola è stata rilevata dalla macchina a raggi X al checkpoint di sicurezza, ha dichiarato la TSA in un comunicato, aggiungendo: "La polizia della Metropolitan Washington Airports Authority ha confiscato la pistola e ha denunciato l'individuo per possesso di armi".

La donna rischia ora una sanzione fino a 15.000 dollari.

Lo stesso Natale, poi, un passeggero maschio è stato sorpreso con una pistola calibro 380, caricata con sei proiettili, nel suo bagaglio a mano all'aeroporto internazionale di Pittsburgh. La sua è stata la 44esima pistola confiscata all'aeroporto nel 2023.

"È assolutamente imperdonabile portare un'arma da fuoco ai controlli di sicurezza", ha dichiarato in un comunicato Karen Keys-Turner, direttore della sicurezza federale della TSA per l'aeroporto.

"I possessori di armi responsabili non portano le loro armi ai controlli perché conoscono il modo corretto di imballare un'arma da fuoco per un volo. Questo individuo ha introdotto con noncuranza un rischio non necessario nell'ambiente aeroportuale e di conseguenza dovrà affrontare una severa sanzione finanziaria federale che probabilmente gli costerà migliaia di dollari".

I tre incidenti fanno parte di una tendenza più ampia che vede un numero crescente di persone che cercano di portare armi in aereo, ha dichiarato la TSA in un comunicato.

Nel terzo trimestre del 2023, gli agenti della TSA hanno individuato 1.820 armi da fuoco ai punti di controllo aeroportuali - una media di quasi 20 al giorno, con la stragrande maggioranza (94%) carica.

Il numero di armi illegali trovate nel 2023 sembra destinato a superare il record dello scorso anno di 6.542 in tutto il Paese. Quest'anno sono state intercettate oltre 5.000 armi solo nei primi nove mesi dell'anno.

"Portare una pistola a un controllo di sicurezza aeroportuale non è un modo per entrare in vacanza", ha dichiarato John Busch, direttore della sicurezza federale della TSA all'aeroporto Reagan, in un comunicato sulla trasgressione della donna.

"In questo periodo dell'anno c'è chi è cattivo e chi è buono e il modo migliore per trasportare la propria arma da fuoco è assicurarsi che sia scarica, chiusa in una custodia rigida e dichiarata al banco del check-in della compagnia aerea.

"Il modo cattivo è portarla a un checkpoint. [Questi viaggiatori riceveranno probabilmente una sanzione civile federale di migliaia di dollari. I possessori di armi responsabili sanno dove sono le loro armi in ogni momento e sanno che non devono portarle al checkpoint dell'aeroporto".

Quest'anno i viaggiatori hanno cercato di portare sugli aerei ogni tipo di oggetto illecito, tra cui un boa constrictor in Florida e un gatto vivo all'aeroporto di Norfolk. Dopo una serie di animali scoperti dalla TSA, a settembre è stato ricordato ai proprietari di animali domestici di non far passare i loro amici pelosi (e squamosi) attraverso la macchina a raggi X.

