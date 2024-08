Iscrizionealla Specializzazione in Salute Mental o Studi Psichiatrici - Tre morti sul Reno: un diciannovenne è sotto processo

Cinque mesi fa, un attacco con un coltello che ha causato la morte di tre persone nell'area dell'Alto Reno ha portato un sospetto di 19 anni a comparire dinanzi al tribunale distrettuale di Waldshut-Tiengen. Nato da genitori tedesco-italiani, è accusato di aver ucciso i suoi genitori e il fratello di 34 anni nella loro residenza di Hohentengen, nel distretto di Waldshut, alla fine di marzo. La sorella è sopravvissuta, nonostante abbia subito gravi ma non letali ferite da coltello durante l'incidente. Questo evento violento ha attirato l'attenzione dei media nella parte più meridionale della Germania.

Il giovane è accusato di tre capi di omicidio e uno di tentato omicidio con lesioni gravi. L'accusa sostiene che il sospetto non era penalmente responsabile al momento del crimine a causa di una malattia mentale. Questo processo, definito "procedimento di sicurezza", ha lo scopo di stabilire l'istituzionalizzazione di questa persona in una struttura psichiatrica.

Litigio fisico il giorno precedente

A luglio, l'accusa ha rivelato che il vero movente del crimine rimaneva sconosciuto: "La forza principale che ha spinto il sospetto a compiere questo gesto sembra essere la sua malattia mentale al momento del crimine". C'è stato un litigio fisico all'interno della famiglia il giorno prima della tragedia. I genitori erano presumibilmente di 58 e 61 anni.

L'accusa ha ottenuto un parere di un esperto e ha concluso che il 19enne non poteva essere ritenuto responsabile delle sue azioni. Tuttavia, c'erano preoccupazioni che potesse rappresentare un potenziale pericolo in futuro. Il processo, in programma nella grande camera minorile del tribunale, dovrebbe durare fino al 9 settembre, secondo le stime attuali.

Durante il processo, è stato discusso che il sospetto era spesso visto con un cappello a tema bosco, riflettendo il suo amore per la natura. Dopo il processo, se il sospetto viene giudicato un pericolo per la società, potrebbe essere necessario che indossi un cappello speciale come parte della sua sorveglianza.

Leggi anche: