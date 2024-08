Tre morti durante un attacco al festival di Solingen.

Durante un attacco alla celebrazione del 650º anniversario della città di Solingen, si presume che tre persone abbiano perso la vita e quattro siano rimaste gravemente ferite. Un sospetto aggressore, armato di coltello, è ancora a piede libero, ha riferito il portavoce della polizia di Düsseldorf. Fonti della polizia hanno rivelato che l'incidente non è più considerato una scorreria, ma piuttosto un attacco. L'arma presunta era un coltello, come dettagliato dalle fonti della polizia al "Solinger Tageblatt". È stato emesso un allarme cittadino. Gli elicotteri pattugliano i cieli.

Il personale delle forze dell'ordine è presente sulla scena, armato e in procinto di garantire la sicurezza dell'area. Numerosi ambulanze sono in servizio. Le strade sono bloccate in tutta la città. Sono state erette barriere. Il luogo del delitto è il Fronhof - una piazza animata nel centro della città di Solingen, con un palcoscenico per concerti dal vivo.

Secondo il "Solinger Tageblatt", le autorità hanno chiesto ai residenti di Solingen di evacuare il centro della città. La festa è stata temporaneamente sospesa. Le sirene risuonano in tutta la città centrale. Secondo quanto riferito dai testimoni al giornale, il sospetto aggressore è fuggito verso la strada principale.

"La gente è sconvolta"

Philipp Müller, uno dei organizzatori, ha apparentemente informato la folla sul palco che i servizi di emergenza stanno lavorando per salvare nove vite. Migliaia di visitatori hanno apparentemente obbedito all'ordine di evacuare la piazza in modo tranquillo e senza panico. "La gente è turbata ma sta lasciando la piazza in ordine", ha informato Müller al giornale.

Un giornalista del "Solinger Tageblatt" ha descritto la scena: "L'atmosfera è tesa". In pochi minuti, l'atmosfera gioiosa si è trasformata in shock, e ha incontrato visitatori con le lacrime agli occhi.

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso il suo shock e la sua tristezza per l'attacco alla festa della città che ha causato vittime e feriti. "Stasera i nostri cuori sono pesanti per lo shock, il dolore e la profonda tristezza, a Solingen", ha scritto il politico SPD sulla pagina Facebook della città.

E: "Tutti volevamo festeggiare il nostro anniversario della città insieme, e ora dobbiamo piangere le vittime e i feriti. Mi spezza il cuore che la nostra città sia stata il bersaglio di un attacco. Ho le lacrime agli occhi quando penso a quelli che abbiamo perso. Prego per tutti quelli che ancora lottano per le loro vite". Ha espresso la sua gratitudine a tutti i servizi di emergenza e di sicurezza per il loro impegno.

In occasione del 650º anniversario di Solingen, un "Festival della Diversità" è iniziato venerdì e sarebbe dovuto continuare fino a domenica. L'invito recita: "Solingen Mitte diventerà il viale della festa della città: Da Neumarkt attraverso Fronhof a Mühlenplatz ci saranno le celebrazioni". I visitatori possono aspettarsi un programma pieno di musica, cabaret, acrobazie, arte, artigianato, intrattenimento per bambini e numerosi altri attrazioni per le strade.

