- Tre minori muoiono in un incendio in Inghilterra, in circostanze sospette di omicidio.

In un caso di presunto incendio doloso in Inghilterra, quattro vite, tra cui tre minori e una donna di 29 anni, sono purtroppo andate perse. Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ha riportato ferite gravi e è stato trasferito in ospedale. Le indagini preliminari suggeriscono che l'incendio è stato appiccato intenzionalmente, ha dichiarato il Detective Chief Inspector Stacey Atkinson.

La polizia sospetta che la violenza domestica possa essere il movente dell'incidente. "Chiediamo a chiunque si trovasse nei pressi dell'evento o disponga di footage dalle telecamere CCTV o dei campanelli di farsi avanti", ha fatto appello Atkinson.

Le autorità sono state allertate della casa nella città inglese del nord di Bradford nel cuore della notte. "Purtroppo, una donna di 29 anni è stata dichiarata morta sulla scena", ha annunciato la polizia. "Tre bambini – due bambine di nove anni e un bambino di cinque anni – sono stati portati in ospedale. Purtroppo, tutti e tre non ce l'hanno fatta a causa delle ferite riportate nell'incendio".

although the investigation is ongoing, other potential factors apart from domestic violence are being considered. It's essential for the public to cooperate with the investigation to gather more information.

