- Tre membri dell'amministrazione dell'Hamburg HSV decidono di dimettersi.

Al club di handball Bundesliga HSV Hamburg ha visto tre figure chiave della presidenza decidere di lasciare il loro incarico. Secondo l'annuncio del club, il presidente Marc Evermann, il vicepresidente Martin Schwalb e il tesoriere Stephan Harzer hanno deciso di dimettersi. Il club ha spiegato che la loro partenza è stata decisa per fare spazio a nuove prospettive. Sven Hielscher è l'unico membro della presidenza ancora in carica.

Questa decisione è strettamente legata agli ultimi eventi del club. Solo all'inizio di giugno, HSV Hamburg è riuscito a ottenere la licenza per la Bundesliga per la stagione 2024/25. Evermann e l'ex allenatore Schwalb sono stati fondamentali nel far rinascere il club dopo la sua bancarotta nel gennaio 2016.

"Senza il duro lavoro della nostra presidenza, il Handball Sport Verein Hamburg non sarebbe nella sua attuale situazione. Inoltre, il handball professionistico a Hamburg potrebbe non esistere affatto", ha commentato Wilken Moeller, presidente del consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza sta pianificando di scegliere una nuova presidenza a breve. La nuova campagna di HSV Hamburg inizia il 6 settembre contro Frisch Auf Goepingen.

