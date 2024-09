- Tre individui sono stati arrestati nelle vicinanze per presunto furto.

Dopo una rapina a Ostfildern, un distretto di Esslingen, tre individui sono attualmente in detenzione. Due uomini, di 20 e 21 anni, sono sospettati di aver fatto irruzione nell'appartamento di un 28enne, agitando pistole a salve, aggredendolo e chiedendo denaro. La vittima ha consegnato una consistente somma di denaro e i due se ne sono andati, come riferito dalle autorità. La vittima è stata ricoverata in ospedale per ferite lievi.

Un 19enne è sospettato di essere stato presente nella residenza del 28enne la notte della rapina e di aver fatto entrare i suoi presunti complici. L'incidente è avvenuto alla fine di luglio. Il 19enne è stato arrestato poco dopo. I 20 e 21enni sono in custodia dal mese scorso. Le autorità stanno attualmente indagando su di loro per i reati di rapina a mano armata e lesioni personali.

I 20 e 21enni sono sotto inchiesta da parte della Procura per il loro presunto coinvolgimento in rapina a mano armata e lesioni personali. La vittima ha anche sporto denuncia alla Procura per far sì che sia fatta giustizia.

Leggi anche: