- Tre individui sono sotto processo per presunto tentato omicidio.

Hanau (dpa) – Oggi (a partire dalle 9:00) si aprirà il processo presso il tribunale regionale di Hanau contro tre individui accusati di tentato omicidio e lesioni gravi. L'accusa sostiene che questi tre individui, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, hanno preso di mira un 47enne nella sua abitazione di Hanau.

Si presume che gli uomini siano arrivati all'appartamento della vittima armati di una mazza telescopica e di una pistola, prima di bussare alla porta al terzo piano. Dopo aver visto il trio attraverso una fessura, il 47enne ha udito minacce di morte e ha chiuso immediately la porta. Secondo l'accusa, il trio ha poi tentato di forzare l'ingresso, con il principale imputato di 31 anni che avrebbe sparato dieci colpi a bruciapelo contro la serratura, la porta e la vittima dietro di essa.

Motivo presunto: Vendetta

Si dice che un proiettile abbia attraversato la porta e sia finito sul pavimento della cucina. Per fortuna, il 47enne è rimasto illeso. L'accusa sospetta la vendetta come movente, con dispute familiari come causa sottostante. La giuria ha inizialmente riservato sei giorni di processo fino alla fine di settembre.

Il movente presunto degli imputati per l'aggressione al 47enne sarebbe legato a qualche disputa familiare in corso, che rientra nella categoria di altri problemi personali. Il pubblico ministero presenterà diverse prove, tra cui testimoni e altri documenti rilevanti, per stabilire questo movente in tribunale.

