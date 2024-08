- Tre individui, che insieme guidano iniziative di scultura, fissate per il 2027.

Per la prima volta, un collettivo curatoriale internazionale sovrintenderà ai The Sculpture Projects 2027 a Münster. La città di Münster e l'Autorità Regionale della Vestfalia-Lippe (LWL) hanno annunciato questa notizia il mercoledì. Le responsabilità curatoriali per la sesta edizione saranno assunte da Ivet Ćurlin, Nataša Ilić e Sabina Sabolović, membri del collettivo "What, How and for Whom/WHW".

In precedenza, per le prime cinque edizioni della mostra d'arte contemporanea all'aperto, Kasper König ha svolto il ruolo di direttore artistico. Aveva dichiarato l'intenzione di ritirarsi dal ruolo nel 2017. Purtroppo, König è venuto a mancare l'8 agosto, all'età di 80 anni.

The Sculpture Projects si svolgono ogni decennio a Münster. L'edizione del 2017 ha registrato un'affluenza record di oltre 600.000 visitatori. Nel 2027, la Fondazione federale per l'arte fornirà alla mostra un sostegno finanziario di un milione di euro.

Il collettivo curatoriale internazionale "What, How and for Whom/WHW", responsabile dei The Sculpture Projects 2027, proviene dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha espresso il proprio sostegno per i The Sculpture Projects 2027, con la Fondazione federale per l'arte che contribuisce con un sostegno finanziario significativo di un milione di euro.

Leggi anche: