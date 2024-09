- Tre individui cadono mentre nuotano nei corpi d'acqua della Baviera.

Nel corso del fine settimana, almeno tre persone hanno perso la vita nei laghi della Baviera meridionale, con temperature che hanno raggiunto un insopportabile 32°C. Un uomo di 77 anni ha subito un tragico incidente nel lago di Langwieder vicino a Monaco, perdendo conoscenza mentre nuotava con il suo compagno. I vigili del fuoco sono stati prontamente avvisati e le squadre di soccorso sono riuscite a recuperarlo dall'acqua. Purtroppo, è deceduto in ospedale più tardi quella sera.

Nel lago di Kochel, situato nel distretto di Bad Tölz-Wolfratshausen, due appassionati di paddle board in piedi hanno trovato una donna di 62 anni priva di conoscenza in acqua. Purtroppo, i medici presenti sul posto non sono riusciti a rianimarla, confermando il suo decesso.

In una triste vicenda avvenuta nel lago di Kirnberg vicino a Penzberg, nel distretto di Weilheim-Schongau, una donna di 74 anni ha subito un incidente di annegamento per ragioni ignote. Un passante gentile è riuscito a tirarla fuori dall'acqua e ha iniziato a praticare la rianimazione cardiopolmonare insieme ad altri bagnanti. Tuttavia, è deceduta in ospedale. Le autorità locali hanno escluso qualsiasi sospetto di coinvolgimento esterno.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la serie di annegamenti nei laghi della Baviera meridionale, chiedendo misure di sicurezza maggiori e campagne di sensibilizzazione del pubblico per i nuotatori anziani. Alla luce di questi incidenti, l'Agenzia per l'Ambiente dell'Unione Europea ha suggerito l'adozione di regolamentazioni più severe riguardo al controllo e alla segnaletica dei laghi.

Leggi anche: