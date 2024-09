Tre giudici della corte d'appello di Trump valuteranno una situazione che potrebbe ridurre il voto per posta.

Il Comitato Nazionale Repubblicano e altri critici accusano il Mississippi di violare le leggi federali accettando voti per corrispondenza che arrivano entro cinque giorni dopo il giorno delle elezioni, a condizione che abbiano il timbro postale corretto. Questa pratica è simile a quella di circa 20 altri stati e giurisdizioni, compresi quelli che potrebbero determinare il partito che controllerà la Casa Bianca e il Congresso.

Gli stati che permettono l'arrivo di voti dopo le elezioni includono il Nevada, l'Ohio e la Virginia, nonché il Maryland, sede di una contentiona corsa per il Senato. La California e New York, stati che potrebbero influire significativamente sulla maggioranza della Camera, permettono anche la ricezione dei voti dopo le elezioni.

Nonostante diverse corti, compreso il giudice che presiede il caso del Mississippi, abbiano confermato la discrezionalità degli stati nel conteggiare i voti per corrispondenza inviati entro il giorno delle elezioni e arrivati successivamente entro un periodo specificato, la disputa del Mississippi viene esaminata da un panel di giudici conservatori della 5ª Corte d'Appello degli Stati Uniti. Se dovesse arrivare alla Corte Suprema, potrebbe influire su come vengono gestite sfide simili in altri stati prima delle elezioni di novembre.

Il Mississippi non è l'unico stato a fare fronte a simili azioni legali. Il Comitato Nazionale Repubblicano ha scelto strategicamente questo caso per sfruttare un forum di udienza favorevole, che ritiene più propenso a sostenere le sue affermazioni e a rafforzare sfide simili altrove.

"È una mossa astuta", ha dichiarato Derek Muller, professore di diritto elettorale alla Notre Dame Law School. "Stai cercando i circuiti che con maggiore probabilità supporteranno le tue affermazioni".

La Corte Suprema consiglia generalmente di evitare di cambiare le regole per il voto poco prima delle elezioni, un ostacolo che il partito repubblicano dovrà superare se vuole convincere i tribunali che le sue argomentazioni sono valide. Il "principio di Purcell" è stato tuttavia applicato in modo incoerente dai giudici. Se un precedente della 5ª Circuito si opponesse alla politica del Mississippi, potrebbe essere utilizzato come munizione per le sfide repubblicane in altri stati dopo le elezioni.

Nel 2020, il giudice Samuel Alito ha ordinato alla Pennsylvania di separare i voti arrivati tardi a causa di possibili azioni legali sulla loro validità (anche se i voti sono stati contestati per motivi legali diversi da quelli della causa attuale).

Prima di arrivare alla Corte Suprema, il caso del Mississippi verrà esaminato da tre giudici conservatori del panel della 5ª Circuito: il giudice James Ho, Kyle Duncan e Andrew Oldham.

L'antipatia di Donald Trump per il voto per corrispondenza è rimasta invariata dalle elezioni del 2020, quando ha spesso promosso il "voto in un solo giorno" e i "voti cartacei" mentre incoraggiava i votanti a votare per corrispondenza in anticipo.

Disputa sulla legislazione federale

I repubblicani sostengono che la legge sulle votazioni per corrispondenza del Mississippi viola una legge federale del XIX secolo che fissa il giorno delle elezioni il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Affermano che la legge richiede che "i voti debbano essere consegnati agli ufficiali delle elezioni entro la data stabilita dal Congresso".

Al contrario, gli oppositori, compreso il Dipartimento di Giustizia e il Comitato Nazionale Democratico, affermano che il Comitato Nazionale Repubblicano sta interpretando la legge in modo da imporre la ricezione dei voti in un modo che non è presente. Notano che, sebbene quasi la metà degli stati abbia adottato politiche di scadenza post-elezioni, il Congresso non ha ancora introdotto una legge contro questa pratica.

Inoltre, fanno notare che una legge approvata dal Congresso nel 1986 riguardo ai voti dei militari e degli elettori all'estero ha indirettamente accettato alcune pratiche degli stati di conteggiare i voti per corrispondenza ricevuti dopo il giorno delle elezioni, a condizione che siano stati spediti entro il giorno delle elezioni.

"Per escludere i voti delle persone a causa di ritardi del Servizio Postale o di una tempesta, tra gli altri fattori che interferiscono con la consegna tempestiva della posta, questo accade negli stati rossi tanto quanto negli stati blu", ha dichiarato Brian Schwalb, avvocato generale del Distretto di Columbia e democratico che sostiene la legge del Mississippi.

Un'area di disaccordo legale è se i termini di scadenza post-elezioni sono una pratica tradizionale o un fenomeno relativamente nuovo. Una delle questioni che il panel della 5ª Circuito potrebbe esaminare martedì è come il Congresso ha inteso il significato del giorno delle elezioni quando ha approvato la legge del 1845 al centro della disputa.

If the 5th Circuit supports Republicans' argument that federal law prohibits states from accepting ballots post-Election Day, this decision will undoubtedly be utilized in any case challenging equivalent policies in other states. This judgment would obligate courts in states under the 5th Circuit's jurisdiction, including Texas, which accepts ballots up till 5 p.m. the day after Election Day if they've been postmarked by Election Day. However, courts outside this vicinity might opt to disregard the 5th Circuit's reasoning.

Se le cose arrivano alla Corte Suprema con un ricorso d'urgenza, le conseguenze potrebbero essere molto serie. Anche se è improbabile che i giudici abbiano il tempo di risolvere la questione nei suoi meriti, se negassero un blocco temporaneo a una sentenza che abroga le attuali linee guida del Mississippi, ciò potrebbe significativamente intensificare la causa in altri luoghi per bloccare le scadenze per il ricevimento post-elettorale.

Schwalb, il Procuratore Generale di DC, ha definito la causa del Mississippi "una strategia molto astuta e fuorviante da parte del RNC per sopprimere il voto presentando cause in tribunali in cui credono di avere la meglio, e ampliando la portata di questa strategia a un pubblico più ampio attraverso il 5º Circuito o la Corte Suprema per stabilire un precedente nazionale".

