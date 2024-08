Giovani o persone in eta' formativa - Tre giovani lupi identificati a Neuhaus

Vicino a Neuhaus am Rennweg, sotto la giurisdizione di Sonneberg, una coppia di lupi ha allargato la propria famiglia. Per la prima volta in questa zona, sono stati avvistati tre cuccioli di lupo in immagini, come ha rivelato il Ministero dell'Ambiente. Queste immagini sono state autenticate come prove legittime della presenza dei lupi sia dal Centro di Esperti di Lupi/Ghiottoni/Linci della Turingia che dal Centro Federale di Documentazione dei Lupi.

Di conseguenza, questo territorio passa da essere un territorio di "coppia" a un territorio di "branco". La Turingia ospita un altro branco di lupi, situato a Ohrdruf, sotto la giurisdizione di Gotha. Nella regione di Ilfeld, che cade sotto la giurisdizione di Nordhausen nel Sud Harz, è stata identificata e confermata una nuova coppia. Il Ministero dell'Ambiente stima che la popolazione totale di lupi nello stato si aggiri tra i 15 e i 20 individui.

I lupi in Germania sono strettamente protetti e possono essere cacciati solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, in diverse regioni sorgono numerosi conflitti poiché gli agricoltori si lamentano di perdite finanziarie a causa degli incontri con i lupi.

