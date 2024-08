- Tre gatti sono morti in un incendio in cucina.

Durante un incendio in cucina a Dortmund nella notte di domenica, purtroppo, tre gatti hanno perso la vita. Per fortuna, non ci sono state vittime umane. Le cause dell'incendio rimangono ignote, come dichiarato dai vigili del fuoco di Dortmund.

Al loro arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno scoperto che la cucina di un appartamento al piano terra di un edificio a due piani era in fiamme. C'era la possibilità che gli abitanti fossero ancora all'interno dell'edificio. Di conseguenza, due squadre, equipaggiate con maschere per l'ossigeno, sono entrate nell'appartamento. Purtroppo, non c'era nessuno, ma sono stati trovati tre corpi di gatti senza vita. In generale, i mobili erano avvolti dalle fiamme. Fortunatamente, l'incendio è stato presto spento. Circa 38 vigili del fuoco erano presenti sulla scena.

Avviso

I vigili del fuoco hanno scoperto che altri animali, in particolare tre gatti, erano stati coinvolti nell'incendio. Purtroppo, despite i loro sforzi, hanno trovato tre corpi di gatti senza vita all'interno dell'appartamento.

Leggi anche: