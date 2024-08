- Tre formulazioni specifiche di collutorio non sono state valutate, includendo anche le offerte di marchi riconosciuti.

Sarebbe troppo ideale, ma sciacquare il bocca con il collutorio non è equivalente a spazzolare i denti. O addirittura ai controlli dentistici regolari. Tuttavia, i collutori possono contribuire positivamente all'igiene orale, come dimostrato da Öko-Test in una valutazione di 27 collutori fluorurati da farmacie, supermercati e discount, inclusi 6 prodotti cosmetici organici. I prezzi variano da 0,83 a 8,24 euro per 500 millilitri.

I tester consigliano più della metà di questi, inclusi tutti i prodotti cosmetici organici. Il fluoro nei collutori promuove la salute dentale, rinforza lo smalto dei denti, ripristina la superficie dei denti e aumenta la resistenza contro acidi e germi. I produttori rispettano i limiti di fluoro raccomandati dall'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio.

I collutori sono superiori nell'eliminare la placca rispetto allo spazzolamento meccanico dei denti e all'uso del filo interdentale. La placca è un misto di saliva, batteri e particelle di cibo, principalmente responsabile della carie, dell'infiammazione delle gengive e della periodontite. La ricerca conferma che gli agenti antibatterici come il cloruro di cetilpiridinio e gli oli essenziali come il mentolo, il timolo e l'eucaliptolo accelerano la rimozione della placca. Questo vale anche per i composti di zinco e stagno comunemente presenti nei collutori.

Tuttavia, non tutti gli ingredienti dei collutori testati ricevono l'approvazione. Öko-Test ha esaminato gli additivi potenzialmente dannosi insieme ai benefici pubblicizzati. Alcuni prodotti, come Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv e Parodontax Repair, hanno ricevuto un basso punteggio complessivo per questo motivo.

I collutori Listerine e Parodontax contengono ingredienti come il surfattante sodium lauryl sulfate, che può irritare le membrane mucose sensibili. Lacalut contiene clorhexidina, che può causare scolorimento, bruciore in bocca e aumento della formazione di tartaro. Tuttavia, questi effetti collaterali sono temporanei. Inoltre, questi tre prodotti contengono PEG/derivati di PEG, che possono aumentare la permeabilità delle membrane mucose ai sostanze esterne.

Oltre a questi, più della metà dei prodotti valutati riceve il via libera per l'uso occasionale, inclusi tutti i prodotti cosmetici organici. Tra le opzioni economiche, ad esempio, spiccano il meritevole Dentabella Antibacterial Mouthwash di Norma (0,83 euro) e il Dontodent Anti-Bacterial Mouthwash di DM (0,83 euro).

