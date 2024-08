- Tre figure custode per Harris, gli Obama e una moglie.

Barack e Michelle Obama sostengono Kamala Harris, criticano Trump

L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle stanno sostenendo con forza la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris. Alla Convenzione Nazionale Democratica, hanno elogiato Harris come una campionessa per tutti gli americani e hanno criticato il suo avversario repubblicano, Donald Trump. Gli Obama hanno previsto che la competizione tra Harris e Trump sarebbe stata serrata. Inoltre, il marito di Kamala, Doug Emhoff, si è unito a lei sul palco per mostrare il suo sostegno.

Tre Sostenitori Chiave e i loro Messaggi:

L'Ex Presidente Popolare: Harris è Preparata

Barack Obama, che ha servito come presidente dal 2009 al 2017 e poi è stato sostituito da Trump alla Casa Bianca, mantiene ancora una notevole influenza tra i democratici degli Stati Uniti. Generalmente visto come cool, ha mantenuto quell'immagine durante la convention di Chicago dove Harris è stata ufficialmente nominata candidata.

Obama ha offerto il suo sostegno politico a Harris sul palco principale e ha fatto anche riferimento al suo vecchio slogan, "Sì, lei può!", quando si è rivolto alla folla di migliaia di delegati. La stanza è esplosa in cori di "Sì, lei può!" all'istante. In seguito, il discorso di Obama è stato interrotto da ulteriori cori di "Sì, lei può!".

Obama ha sottolineato che Harris è ben equipaggiata per il ruolo, dichiarando "Kamala Harris è pronta per il lavoro". Ha elogiato Harris per il suo impegno nel difendere ogni americano, mentre criticava Trump per combattere solo per i propri interessi. Obama ha definito Trump un 78enne miliardario che si lamenta costantemente dei propri problemi. L'America non ha bisogno di altri quattro anni di "rumore, caos e fallimenti" con Trump, ha suggerito. "L'America è ansiosa di una narrazione più attraente". Tuttavia, ha avvertito che la corsa Harris-Trump sarebbe stata altamente competitiva e il partito deve lavorare più duramente che mai prima.

La Ex First Lady con Ambizioni Nascoste: Un Senso di Ottimismo

Conosciuti come la coppia di potere più stimata del mondo, Barack e Michelle Obama hanno portato un tocco di glamour alla Casa Bianca. Ora, come imprenditori di successo, vendono teatri e sale da concerto quando promuovono i loro libri. Michelle Obama è altamente rispettata tra i democratici degli Stati Uniti, con alcuni che segretamente vorrebbero che lei stessa si candidasse alla presidenza. Tuttavia, l'ex first lady ha inequivocabilmente dichiarato il suo disinteresse per la politica. Invece, si è dedicata alla campagna per Harris - e contro Trump.

Michelle ha celebrato Harris come "una delle persone più autorevoli ad aver mai mirato alla presidenza". Michelle Obama ha detto che c'è un senso di ottimismo nell'aria. Ma ha anche sottolineato che la battaglia che ci aspetta sarebbe difficile. Ha assunto una posizione dura contro Trump, accusandolo di diffondere "bugie brutte, sessiste e razziste invece di idee innovative e soluzioni".

Il Potenziale Primo Gentiluomo della Storia: "Ti Amo così Profondamente"

Si è unito a Obama e Michelle sul palco anche il marito di Harris, Doug Emhoff. Ha espresso il suo sostegno per Harris, esclamando "Ti amo così tanto, Kamala. Andiamo a vincere questa cosa!"

Emhoff ha assunto il ruolo di Secondo Gentleman quando Harris è diventata Vice Presidente, facendo storia come il primo compagno del Vice Presidente ebreo degli Stati Uniti. Se Harris salirà alla presidenza, diventerà il primo Primo Gentiluomo della Nazione. Emhoff ha abbandonato il suo lavoro come avvocato per concentrarsi sui suoi obblighi politici insieme a Harris. Alla convention di Chicago, si è concentrato sull'emotivo: una dichiarazione d'amore per Harris e aneddoti personali sulla loro relazione.

"Ti amo così tanto e sono così orgoglioso del tuo impegno nel difendere tutti", ha detto la 59enne a sua moglie, che stava facendo campagna nello stato confinante del Wisconsin in quel momento. "In ogni occasione, quando è necessario, Kamala risponde prontamente". Ora, il paese ha bisogno di lei. "Non si tirerà mai indietro di fronte a un confronto".

Harris ed Emhoff si sono conosciuti più tardi nella vita. Un amico li ha presentati a un appuntamento al buio nel 2013 e si sono sposati l'anno successivo. Emhoff è padre di due figli adulti del suo matrimonio precedente. Affettuosamente chiamano Harris "Momala". Emhoff ha condiviso il suo incontro con Harris. Le aveva lasciato un messaggio vocale allora, che lei ha conservato e ancora ascolta ogni anno per il loro anniversario. Questo giovedì - il loro decimo anniversario di matrimonio - gli offre qualcosa a cui guardare con aspettativa, poiché segna anche il giorno in cui Harris terrà il suo discorso principale alla convention del partito.

