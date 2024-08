- Tre feriti in un incidente tra camion e auto

In un incidente stradale avvenuto a Karlsruhe, che ha coinvolto un camion e due automobili, tre persone sono rimaste ferite, secondo i primi rapporti della polizia. La gravità delle ferite non è ancora nota e non è chiaro chi si trovasse in quale veicolo. La polizia, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono presenti sulla scena. La polizia ha completamente chiuso la Südtangente in direzione della Rheinbrücke.

La polizia sta gestendo il traffico a causa della chiusura della Südtangente. Sono stati inviati ulteriori agenti di polizia per gestire il flusso del traffico.

Leggi anche: