- Tre feriti in un incidente stradale

In un incidente stradale avvenuto a Nonnweiler (distretto di St. Wendel), una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato ferite lievi. Secondo i rapporti della polizia, un uomo di 81 anni alla guida con un passeggero di 73 anni ha lasciato l'autostrada A1 all'uscita di Primstal. Mentre svoltava sulla strada locale in direzione di Theley, non ha notato un'auto che si avvicinava dalla sinistra.

Il conducente dell'altra auto, un 65enne, è rimasto gravemente ferito nell'incidente. L'81enne e il 73enne hanno riportato ferite lievi, secondo quanto riferito dalla polizia. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedali vicini.

L'incidente è avvenuto nel distretto di St. Wendel, specificamente a Nonnweiler, che si trova nello stato tedesco del Saarland. La coppia anziana coinvolta nell'incidente è stata trattata in ospedali locali.

Leggi anche: