- Tre feriti in un incidente nel Saarland

Un Incidente in Saarland ha lasciato tre persone ferite, due gravemente. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 127 tra Fischbach e Quierschied. Le indagini preliminari suggeriscono che un 24enne ha perso il controllo del suo veicolo in una leggera curva a sinistra, uscendo dalla sua corsia e invadendo quella opposta, finendo poi nella corsia centrale. Ha poi tentato di correggere la sua traiettoria per tornare sulla corsia opposta, dove ha urtato un veicolo in arrivo guidato da una donna di 37 anni. Il figlio di 17 anni della donna si trovava anche nel veicolo.

L'impatto è stato così violento che il blocco motore del veicolo del 24enne è stato strappato via. L'altro veicolo è stato gravemente danneggiato. Sia il 24enne che il 17enne sono stati portati in ospedale con ferite gravi ma non pericolose per la vita. La conducente di 37 anni del secondo veicolo ha riportato ferite lievi e non ha richiesto cure mediche. La strada è stata chiusa per circa tre ore durante le operazioni di pulizia. Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso e il 24enne dovrebbe affrontare accuse di messa in pericolo imprudente.

L'incidente sulla strada statale 127 ha comportato il coinvolgimento di diversi veicoli. Nonostante i gravi danni ai veicoli e le ferite riportate, per fortuna non ci sono state vittime.

