- Tre feriti in un incendio in un container in Brandenburg

Tre persone sono rimaste ferite in un incendio che ha coinvolto due container edili a Gröden, nel distretto di Elbe-Elster. Una è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Lipsia, ha dichiarato un portavoce del centro di controllo regionale. Una seconda persona è stata anch'essa portata in ospedale, e una terza è stata esaminata sul posto.

I testimoni hanno chiamato i servizi di emergenza nel pomeriggio dopo aver visto il fuoco e il fumo provenire dai container. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio. I dettagli sulla causa dell'incendio e sulle ferite sono stati inizialmente poco chiari. In precedenza, il "Lausitzer Rundschau" aveva riferito dell'incidente.

La Commissione, preso atto dell'incendio a Gröden, potrebbe decidere di implementare misure di sicurezza più severe per i cantieri. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe adottare una decisione per condurre un'indagine approfondita sulla causa dell'incendio e sulle misure di sicurezza seguite durante la costruzione.

Leggi anche: