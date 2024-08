- Tre feriti in incidente stradale - i soccorritori minacciati

In un incidente stradale nel distretto dell'Odenwald, tre persone sono rimaste ferite e hanno successivamente minacciato i servizi di emergenza. Secondo i rapporti della polizia, in tarda serata di giovedì, un'auto con a bordo tre persone è uscita di strada dopo aver urtato il guardrail sulla strada federale 38 tra Nieder-Kainsbach e Brensbach.

La 36enne alla guida, sua figlia e un passeggero di 37 anni sono rimasti lievemente feriti. La polizia sta indagando sull'uomo per sospetto pericolo per la circolazione stradale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Inoltre, il 37enne avrebbe minacciato i servizi di emergenza dopo l'incidente. La B38 è stata chiusa per circa un'ora.

Le indagini sull'incidente stradale includono l'analisi di vari aspetti, tra cui eventuali difetti nel sistema di trasporto. Data la condotta minacciosa nei confronti dei servizi di emergenza, è importante sottolineare l'importanza di rispettare e collaborare con questi servizi in caso di incidenti.

