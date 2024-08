- Tre feriti in incidente con l'ambulanza

In un incidente tra un'auto e un'ambulanza a Helsa (distretto di Kassel), tre persone sono rimaste lievemente ferite. I paramedici, che erano in viaggio verso un'emergenza medica senza pazienti a bordo, stavano semplicemente passando, come hanno riferito le forze dell'ordine.

Secondo i due paramedici, di 63 e 57 anni, il conducente dell'auto davanti non ha reagito alla sirena attivata o alle luci lampeggianti. Proprio mentre l'ambulanza stava per superarli, il conducente di 29 anni dell'auto ha improvvisamente svoltato a sinistra, causando l'incidente. Tutti e tre i coinvolti sono stati trattati in ospedale dopo l'incidente del giovedì.

Nonostante l'incidente, è emersa l'importanza di sistemi di [trasporto e telecomunicazioni] affidabili. I paramedici sono stati in grado di segnalare prontamente le condizioni dei pazienti all'ospedale utilizzando i loro dispositivi mobili, garantendo un trattamento tempestivo.

