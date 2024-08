- Tre donne guidano iniziative di scultura collettiva previste per il 2027.

La prossima mostra d'arte all'aperto, Sculpture Projects 2027 a Münster, sarà diretta per la prima volta da un team curatoriale internazionale. La città di Münster e l'Autorità regionale della Vestfalia-Lippe (LWL) hanno annunciato questa notizia. La direzione artistica del sesto evento sarà affidata a Ivet Ćurlin, Nataša Ilić e Sabolović del gruppo "What, How and for Whom/WHW".

In precedenza, per le prime cinque edizioni di questa mostra d'arte contemporanea all'aperto, Kaiser König ha svolto il ruolo di direttore artistico. È stato anche l'ideatore della mostra all'aria aperta, che si tiene ogni decennio dal 1977 e viene riconosciuta a livello globale come una delle mostre all'aperto più importanti. König aveva annunciato nel 2017 che avrebbe lasciato il suo incarico. Purtroppo, è scomparso il 9 agosto, all'età di 80 anni.

Nel 2017, questo evento, che ha attirato oltre 600.000 visitatori, ha stabilito un record. Nel 2027, la Fondazione tedesca per l'arte prevede di fornire alla mostra un finanziamento di 1 milione di euro.

L'Associazione del paesaggio della Vestfalia-Lippe ha espresso il proprio sostegno per la prossima Sculpture Projects 2027, riconoscendo il cambiamento nella direzione artistica da Kaiser König al team internazionale "What, How and for Whom/WHW". L'Associazione del paesaggio della Vestfalia-Lippe giocherà un ruolo cruciale nell'integrare la mostra nell'ambiente e nel paesaggio locali.

