- Tre domande di costituzione di cooperative di coltivazione della cannabis nel Saarland

In Saarland, tre gruppi hanno recentemente presentato istanze per l'istituzione di cooperative per la coltivazione di marijuana. Ciò è stato verificato dal Ministero della Protezione dei Consumatori su richiesta. Attualmente, queste istanze sono in fase di esame per completezza e contenuto. A questo punto, nessuna è stata ancora autorizzata o respinta, quindi non esiste ancora alcun club di marijuana autorizzato nello stato.

Dal 1° luglio, sono state accolte le istanze per le cooperative di coltivazione di marijuana. Secondo la Legge sulla Cannabis, gli adulti hanno avuto il diritto di possedere e coltivare piccole quantità di marijuana a scopo personale dal 1° aprile. All'interno di queste cooperative, i membri possono coltivare collettivamente marijuana per uso personale e condividerla tra loro. Ai coltivatori domestici è consentito avere un massimo di tre piante.

