Tre contee su quattro sono in una situazione finanziaria drammatica.

Il presidente dell'Associazione Tedesca dei Distretti lamenta la situazione finanziaria precaria di molti distretti e avverte di possibili tagli, ad esempio per i club sportivi e i musei. La situazione è troppo seria, avverte l'SPD, e spera in una soluzione trasversale al problema del debito vecchio.

I distretti tedeschi si trovano di fronte a un grave problema finanziario, secondo la loro organizzazione ombrello. "La situazione finanziaria sta peggiorando significativamente, poiché 219 dei 294 distretti in Germania erano in deficit lo scorso anno e non sono riusciti a raggiungere un bilancio in pareggio", ha dichiarato Reinhard Sager, presidente dell'Associazione Tedesca dei Distretti, a "Die Welt am Sonntag".

L'outlook è altrettanto cupo. Nel 2024 e nei prossimi anni, la maggior parte dei distretti dovrà continuare a fare affidamento sulle riserve e a contrarre prestiti, secondo quanto riportato dal giornale, citando i calcoli dell'Associazione dei Distretti. I distretti sono "costantemente gravati da nuovi compiti" e il numero di regolamentazioni sta aumentando. "Stiamo annegando nella burocrazia", si è lamentato Sager. Ha quindi richiesto "un finanziamento adeguato, specificamente: il governo federale e gli stati devono darci i soldi di cui abbiamo bisogno per adempiere ai nostri compiti". Perché man mano che crescono i compiti, crescono anche i costi.

Se la situazione finanziaria non cambia, ci saranno ulteriori tagli alle spese volontarie. I sussidi per i club sportivi, i musei, le biblioteche o le scuole di musica potrebbero essere ridotti o aboliti, ha avvertito Sager. "Credo che sarebbe fatale data l'atmosfera tesa nel paese".

L'SPD si oppone alla modifica costituzionale per il sollievo dal debito

Anke Rehlinger, vice presidente dell'SPD, ha dichiarato al gruppo Funke che una soluzione al problema del debito vecchio è "urgentemente necessaria in modo che i comuni interessati possano investire invece di gestire la scarsità". Il consiglio esecutivo dell'SPD deciderà quindi lunedì di adottare una risoluzione e di esigere il sollievo finanziario per i comuni fortemente indebitati in questo periodo legislativo.

"Ci aspettiamo la volontà di parlare e trovare soluzioni da tutti gli stati federali e tutte le fazioni democratiche nel Bundestag tedesco", dice la risoluzione. La sfida è troppo grande, la situazione di molti comuni troppo seria, "per giocare a giochi politici alle loro spalle".

In primavera 2022, il Ministero federale delle Finanze ha presentato una proposta di sollievo dal debito una tantum per i comuni interessati, con il governo federale apparentemente pronto a sostenere la metà dei costi. Tuttavia, è necessaria una modifica costituzionale per includere il debito municipale futuro nel freno al debito

Leggi anche: