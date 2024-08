Tre collutori orali selezionati sono considerati insufficienti, tra cui Listerine.

L'uso dei collutori può contribuire a prevenire le carie, la placca e l'infiammazione delle gengive, contribuendo a una buona igiene orale, come concluso da Öko-Test. Molti prodotti possono vantare efficacia, ma tre deludono a causa di ingredienti dubbi.

Questa situazione sembrava troppo bella per essere vera, ma i collutori non sostituiscono la necessità di spazzolare i denti o le visite dal dentista. Tuttavia, per una pulizia completa, i collutori possono essere un'aggiunta utile alle cure dentali, come scoperto da Öko-Test nell'esame di 27 collutori fluorurati dai negozi di droga, (bio) supermercati e discount, inclusi 6 prodotti di cosmetici naturali certificati. I prezzi variavano da 0,83 a 8,24 euro per 500 millilitri.

Incredibilmente, i tester hanno potuto consigliare più della metà dei prodotti, inclusi quelli di cosmetici naturali. Il collutorio fluorurato ha un effetto preventivo sulle carie grazie alla sua capacità di rinforzare lo smalto dei denti, rimineralizzare le superfici dei denti e aumentare la resistenza agli acidi e ai batteri. I produttori si attengono alle quantità massime raccomandate dall'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio.

Inoltre, i collutori si sono dimostrati più efficaci del lavaggio meccanico con spazzolino e filo interdentale per rimuovere la placca. La placca, composta da saliva, batteri e residui di cibo, è principalmente responsabile dello sviluppo di carie, infiammazione delle gengive e parodontite. Le sostanze antibatteriche come il cloruro di cetilpiridinio e gli oli essenziali come mentolo, timolo ed eucaliptolo aiutano a rimuovere la placca. Questo vale anche per i composti di zinco e stagno presenti in molti collutori.

Tuttavia, non tutti gli ingredienti dei collutori testati hanno soddisfatto i tester. Sono sorti problemi con numerosi prodotti, tra cui Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv e Parodontax Repair, che hanno ricevuto un voto complessivo di "insufficiente" a causa dell'uso di sostanze dubbie.

I collutori Listerine e Parodontax contengono, tra le altre cose, il surfactant irritante lauril solfato di sodio. Lacalut contiene anche clorexidina, che può causare scolorimento, bruciore in bocca e aumento della formazione di tartaro, anche se questi effetti sono reversibili. Infine, tutti e tre i prodotti contengono PEG/derivati di PEG, che possono rendere la mucosa più permeabile alle sostanze estranee.

Oltre a questi problemi, numerosi prodotti hanno ricevuto il endorsement dei tester per un uso occasionale, inclusi quelli di cosmetici naturali. Opzioni economiche di spicco includevano il molto buono Dentabella mouthwash Antibacterial di Norma (0,83 euro) e il Dontodent Anti-Bacterial Mouthwash di DM (0,83 euro).

Dopo l'esame di vari collutori, è fondamentale prioritizzare la salute e la sicurezza nella scelta di un prodotto. Dopo aver identificato ingredienti dubbi in alcuni collutori, è importante evitare prodotti contenenti irritanti come lauril solfato di sodio e clorexidina.

