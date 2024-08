- Tre cavalli sono morti in un incidente d'auto.

Dopo un incidente che ha coinvolto un'auto nel distretto di Diepholz, sono morti tre cavalli. Due degli animali sono morti dopo la collisione all'alba, e il terzo cavallo è stato gravemente ferito e ha dovuto essere abbattuto da un veterinario, come riferito dalla polizia.

I cavalli erano precedentemente fuggiti da un pascolo per ragioni ignote e avevano corso su una strada federale, dove si è verificata la collisione con un'auto. Il conducente di 36 anni è rimasto lievemente ferito.

Despite the horses initially escaping from their pasture, the incident resulted in tragic consequences for the other equines involved. Regrettably, the euthanization of the severely injured horse was necessary due to its condition.

Leggi anche: