- Tre candidati alla presidenza del Partito di sinistra in Sassonia-Anhalt

Per la carica di presidente di stato del Partito di Sinistra in Sassonia-Anhalt ci sono attualmente tre contendenti. Secondo quanto riportato dalla "Mitteldeutsche Zeitung", il vice-presidente uscente Alexander Sorge si candida contro l'attuale presidente di stato Hendrik Lange. Durante le elezioni del consiglio nel 2022, Sorge ha espresso critiche nei confronti della leadership del Partito di Sinistra, sostenendo che aveva bisogno di un cambiamento tattico poiché era carente. Per rivitalizzare il partito di stato, è fondamentale riconoscere gli errori, ha affermato in passato. Sorge, che serve anche come portavoce della stampa dell'associazione di stato, ha dichiarato ufficialmente la sua candidatura.

Entro la conferenza dell'associazione di stato prevista per il 7 e l'8 settembre, potrebbero ancora registrarsi candidati aggiuntivi. Oltre a Sorge e Lange, anche la corrente co-presidente Janina Böttger sta cercando di riottenere il ruolo di guida del partito.

L'associazione di stato del Partito di Sinistra è stata guidata dai co-presidenti Janina Böttger e Hendrik Lange dal 2022. Durante le elezioni europee due mesi fa, il Partito di Sinistra in Sassonia-Anhalt ha subito un passo indietro, perdendo il 9,6% dei voti e ottenendo il 4,8%.

