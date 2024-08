- Tre camion in fiamme sull'autostrada A2, il conducente gravemente ferito

L'autostrada 2 è completamente chiusa a seguito di un grave incidente che ha coinvolto tre camion tra Bornstedt e Irxleben. Un portavoce della polizia stradale ha riferito che tutti e tre i camion hanno preso fuoco, con una grande nube di fumo nero visibile sulla Magdeburgo Börde. I tre autisti sono riusciti a fuggire dai loro veicoli ma sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale. È stato anche dispiegato un elicottero di soccorso. A causa delle operazioni di spegnimento del fuoco, la direzione verso Berlino è stata chiusa. Verso mezzogiorno, due dei camion erano stati spenti, ha detto il portavoce della polizia. Le indagini sulla causa dell'incidente e le operazioni di pulizia sono previste per proseguire fino alla sera.

L'incidente sull'autostrada 2 ha causato danni ingenti e ha comportato ritardi prolungati per i pendolari. Per fortuna, tutti e tre gli autisti sono riusciti a fuggire dai camion in fiamme, anche se con ferite gravi.

Leggi anche: