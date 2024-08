- Tre camion e un camper bruciati sull'A2: una persona uccisa

In un grave incidente sull'A2 che ha coinvolto più camion e un camper, una persona è morta. Secondo la polizia stradale, un autista polacco di un camion non si è accorto della coda di un ingorgo causato da lavori in corso e ha urtato a tutta velocità un camper, spingendolo contro i camion che lo precedevano. Tutti e tre i camion e il camper sono poi去 in fiamme.

Un occupante del camper è morto sul posto, mentre un altro è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero in un ospedale. L'autista del camion è rimasto gravemente ferito, mentre i conducenti degli altri due camion hanno riportato ferite lievi.

L'incidente è avvenuto martedì mattina sull'A2 in direzione di Hannover, poco oltre l'area di sosta di Böde-Nord. Entrambe le direzioni sono state chiuse per le operazioni di spegnimento. La polizia prevede la riapertura della direzione verso Berlino nel pomeriggio, una volta spente le fiamme. Il blocco in direzione di Hannover potrebbe protrarsi fino alla sera.

Solo dopo il completamento delle operazioni di pulizia, il dipartimento competente per la manutenzione delle strade potrà valutare eventuali danni alla superficie stradale causati dall'incendio e stabilire se sono necessari eventuali riparazioni.

Il luogo dell'incidente si trovava vicino a Hannover, come indicato dalla chiusura dell'A2 in direzione della città. Il ferito a bordo del camper è stato trasportato in un ospedale di Hannover per le cure.

