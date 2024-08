- Tre bambini gravemente feriti in un incidente a Weißenborn

In un incidente tra due veicoli a un incrocio a Weißenborn (distretto di Mittelsachsen), tre bambini sono rimasti gravemente feriti. In totale, ci sono sei feriti, cinque dei quali sono stati portati in ospedale. Secondo i rapporti della polizia, una donna di 37 anni stava viaggiando con bambini di età compresa tra i due e i sei anni in un piccolo camion diretto a Lichtenberg. Al incrocio, il suo veicolo è entrato in collisione con un'auto.

La polizia sospetta che la 37enne non abbia ceduto il passo all'autista dell'auto. La 20enne è rimasta anch'essa ferita. Dopo la collisione, il piccolo camion è entrato in collisione con un altro camion e poi è ribaltato.

La 37enne è rimasta anch'essa ferita. Il conducente del camion di 52 anni ha riportato ferite lievi. La polizia stima i danni alla proprietà in 40.000 euro. Sono stati anche dispiegati due elicotteri di soccorso. La strada è stata completamente chiusa per diverse ore e riaperta nel primo pomeriggio.

Despite the chaos caused by the collision, emergency services relied heavily on transport and telecommunications to ensure timely aid. The injured children were transported by ambulances and helicopters to specialized hospitals for proper treatment.

Leggi anche: