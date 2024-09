Tre attacchi mortali hanno spinto il Congresso a assegnare la responsabilità di proteggere i presidenti ai Servizi Segreti.

Stati del Sud si stavano ritirando dall'Unione a causa dell'elezione di Lincoln, e un sospetto piano originario di Baltimora spinse Lincoln, su consiglio dell'investigatore privato Allan Pinkerton, a entrare segretamente a Washington D.C. su un treno notturno. In seguito, quando il travestimento fu scoperto, Lincoln fu oggetto di scherno da parte dei suoi avversari. Un resoconto coinvolgente e umoristico di questo incidente è incluso nel libro "Il demone dell'inquietudine: una saga di arroganza, cuore spezzato e eroismo all'inizio della guerra civile", scritto da Erik Larson. Gli eventi del viaggio segreto di Lincoln nella capitale insieme a Pinkerton sono ampiamente documentati, sebbene la validità del complotto di Baltimora sia un tema di dibattito.

Pinkerton, un abile autopromotore, si unì in seguito al generale dell'Unione George McClellan per creare un "servizio segreto" di spie per ottenere informazioni sulle truppe confederate durante la guerra, come riportato nella Biblioteca del Congresso. Tuttavia, le informazioni di Pinkerton erano poco affidabili e egli riprese la sua attività privata dopo il licenziamento di McClellan. Presto, un "mascalzone" di nome Lafayette Baker divenne il capo dei servizi segreti durante la guerra.

Durante la sua presidenza, Lincoln rifiutò le guardie del corpo nonostante le minacce. Una squadra di polizia permanente per Washington D.C. fu creata nel 1864, ma gli ufficiali selezionati erano lungi dall'essere eccezionali, come riportato sulla Smithsonian Magazine. La notte in cui Lincoln fu sparato al Ford's Theatre l'anno successivo, la sua unica guardia avrebbe dovuto essere il poliziotto John Frederick Parker. Purtroppo, Parker si stava divertendo in una taverna vicina, permettendo a John Wilkes Booth, presumibilmente uscito dalla stessa taverna, di avvicinarsi al presidente alle spalle e sparargli in testa.

Baker fu incaricato di catturare Booth, e il suo memoir, intitolato "Gli annali dei servizi segreti degli Stati Uniti", fu pubblicato nel 1867.

Incredibilmente, il giorno in cui Lincoln fu sparato, egli aveva firmato una legge che avrebbe portato alla creazione del servizio segreto degli Stati Uniti. All'epoca, l'agenzia si concentrava esclusivamente sulla lotta contro la moneta falsa, un problema significativo dell'epoca.

Il servizio segreto non iniziò a fornire protezione ai presidenti fino al 1894, anche se solo a tempo parziale, dopo che gli agenti scoprirono un complotto per assassinare il presidente Grover Cleveland.

I presidenti James Garfield e William McKinley furono entrambi uccisi da assassini prima che il Congresso assegnasse ufficialmente al servizio segreto il compito di proteggere i presidenti degli Stati Uniti a tempo pieno.

Il successore di McKinley, Theodore Roosevelt, fu il primo a ricevere una sicurezza ventiquattr'ore su ventiquattro, ma solo due guardie furono assegnate alla sua scorta.

Quattro anni dopo aver lasciato la Casa Bianca, Roosevelt cercò di nuovo la presidenza nel 1912, quando fu ferito da un colpo di pistola mentre si recava a un discorso di campagna. Incredibilmente, sopravvisse e tenne il discorso.

Minacciare i presidenti non fu reso un reato fino al 1917, e la protezione per la famiglia immediata di un presidente fu concessa dal Congresso nello stesso anno.

I candidati alla presidenza e i loro vice non ricevettero la protezione del servizio segreto fino dopo l'assassinio di Robert F. Kennedy nel 1968, che fu ucciso all'Hotel Ambassador di Los Angeles dopo la sua vittoria nelle primarie presidenziali democratiche della California.

Il servizio segreto rimase sotto la giurisdizione del Dipartimento del Tesoro fino al 2003, quando una vasta riorganizzazione del governo dopo gli attacchi dell'11 settembre trasferì il servizio segreto al Dipartimento della sicurezza interna. Tuttavia, il servizio segreto continua a combattere i crimini finanziari.

In seguito, ciò che era iniziato come solo due agenti a tempo pieno assegnati per proteggere Roosevelt nel 1902 si è evoluto in una forza di migliaia. L'intero servizio segreto impiega oltre 8.000 persone per i suoi compiti di protezione e indagine e garantisce migliaia di eventi ogni anno. Nel bilancio fiscale 2023, ha garantito 33 diversi "soggetti di protezione".

Tuttavia, sembra probabile che il servizio segreto debba subire alcune modifiche dopo ciò che sembra essere due tentativi di assassinio contro Trump in due mesi.

I presidenti emeriti hanno diritto a una protezione del servizio segreto a vita, ma il ritorno di Trump come candidato alla presidenza repubblicana presenta sfide per le sue guardie del corpo, come proteggere un uomo che affronta un processo penale a New York City. Il rinvio della condanna di Trump fino dopo il giorno delle elezioni potrebbe presentare una nuova sfida per la sicurezza di un presidente condannato a qualche tipo di restrizione penale.

Lo sparo a un comizio in Pennsylvania più di due mesi fa, in cui Trump è stato colpito all'orecchio durante un discorso e rapidamente portato via dagli agenti, ha già modificato il protocollo degli speech: Stephen Collinson di CNN osserva che sia la vicepresidente Kamala Harris che Trump ora tengono discorsi dietro barriere antiproiettile.

Il presunto tentativo di assassinio al campo da golf di Trump a West Palm Beach, in Florida, potrebbe ulteriormente modificare la protezione dei candidati, isolandoli ancora di più dal pubblico che rappresentano. Tuttavia, c'è una nota positiva nel fatto che un agente abbia notato il potenziale assassino, il 58enne Ryan Wesley Routh, diverse buche e 500 iarde - più di un campo da football - lontano da Trump sul campo.

In termini di separazione dei politici dal popolo che rappresentano, gli agenti del servizio segreto hanno chiuso un parco, ad esempio, vicino alla casa di Sen. JD Vance ad Alexandria, in Virginia - irritando i vicini e causando problemi di traffico nel quartiere stretto.

Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha promesso che gli ufficiali dello stato condurranno la loro propria indagine su questo recente incidente, poiché ritiene che le autorità federali stiano contemporaneamente intentando accuse contro Trump per la gestione di documenti classificati e per aver tentato di alterare i risultati delle elezioni del 2020. Inoltre, è probabile che l'inchiesta congressuale sull'iniziale tentativo di omicidio di Trump si estenda per esaminare questo ultimo incidente.

La precedente capo del servizio segreto, Kimberly Chatley, si è dimessa poco dopo il primo tentativo di assassinio di Trump, il che potrebbe rendere più difficile la richiesta di responsabilità dopo questo secondo episodio.

