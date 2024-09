- Tre arrestati per banconote non autentiche da 50 euro prodotte a Schweinfurt

A Schweinfurt, le forze dell'ordine hanno arrestato un trio sospettato di utilizzare banconote false da 50 euro in diversi negozi. Una 19enne e il suo complice di 23 anni sono stati arrestati, secondo le autorità. Il loro arresto è avvenuto dopo che le banconote false sono state individuate in una libreria. Le stesse banconote false sono state poi trovate in una panetteria e in una farmacia. La polizia ha inoltre trovato altre banconote false nell'auto che stavano utilizzando. Di conseguenza, l'individuo di 44 anni alla guida del veicolo è stato anch'esso fermato. La squadra investigativa criminale sta ora cercando ulteriori testimoni.

