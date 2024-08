- Tre anni e mezzo di prigione per aver pugnalato un abitante del posto.

A causa di un'aggressione con un coltello al suo coinquilino in un centro di accoglienza per rifugiati, un tunisino di 33 anni è stato condannato dal tribunale regionale di Amburgo a tre anni e otto mesi di carcere per aver causato lesioni gravi. L'accusa aveva richiesto una condanna a sei anni per tentato omicidio, mentre la difesa aveva richiesto due anni di probation.

L'imputato aveva pensato che il suo coinquilino siriano di 22 anni lo stesse registrando con il telefono. La convivenza tra i due era stata pacifica fino a quel momento, secondo la sentenza del giudice presidente Matthias Steinmann. Nella notte del 18 gennaio 2024, l'imputato si è svegliato, ha preso un coltello con una lama di 12 centimetri e lo ha conficcato nella nuca del suo coinquilino, che si era voltato per guardare fuori dalla finestra. L'imputato ha dichiarato di aver considerato la vita dell'uomo nel farlo.

L'imputato ha poi abbandonato il tentativo di omicidio, fermandosi e consegnando il coltello alla polizia. La ferita da coltello era penetrata per 4 centimetri nel collo del 22enne, potenzialmente letale. Il giovane è stato curato in ospedale come paziente ambulatoriale e non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. "Grazie alla fortuna e al caso!" ha detto il giudice. Le circostanze che hanno portato all'incidente e l'incidente stesso erano significativamente sproporzionati, secondo Steinmann.

Le azioni dell'imputato non erano di poco conto, ha sottolineato Steinmann, poiché l'imputato non aveva precedenti penali ma aveva cercato di attribuire la colpa per l'infortunio alla vittima. È probabile che il 33enne verrà espulso verso il suo paese d'origine, la Tunisia, dopo aver scontato due terzi della sua pena. La sentenza non è ancora definitiva.

Il caso del tunisino di 33 anni è stato inizialmente esaminato dal tribunale regionale di Amburgo, ma potrebbe essere fatto ricorso alla Corte di primo grado in caso di necessità. Dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver causato lesioni gravi, la condanna originaria per tentato omicidio dell'imputato è stata ridotta a causa del suo abbandono volontario dell'aggressione.

Leggi anche: