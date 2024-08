Tre anni di reclusione per un istruttore sportivo della Renania-Palatinato per sfruttamento minorile.

Il giudizio giudiziario ha confermato che un individuo di 53 anni ha preso parte a attività sessuali in presenza e coinvolgendo minori tra maggio 2018 e dicembre 2022. Spesso si abbandonava al piacere personale nelle stanze del club sportivo mentre i giovani erano presenti. In un'occasione, ha esplorato in modo invadente le parti intime di due ragazzi raggiungendo all'interno dei loro pantaloni.

L'individuo è stato accusato dinanzi al Tribunale Regionale per questi atti inquietanti. Successivamente, il tribunale ha inflitto una pena severa a causa della gravità dei reati.

Leggi anche: