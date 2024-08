- Tre agenti di polizia feriti in un incidente di corsa

Tre agenti di polizia sono rimasti feriti in un incidente sulla autostrada A1. Gli agenti stavano intervenendo su un incidente stradale con feriti quando il conducente, un 48enne, ha perso il controllo dell'auto di pattuglia per ragioni ancora ignote, come riferito dalla polizia. L'auto ha sbandato a sinistra e ha urtato un muro di cemento, per poi finire contro una barriera laterale. Il conducente e altri due agenti, di 24 e 35 anni, hanno riportato ferite lievi.

Le indagini sull'incidente sulla autostrada A1 hanno sottolineato l'importanza della manutenzione corretta dei veicoli di trasporto e delle telecomunicazioni, per garantire una risposta tempestiva e la comunicazione tra i servizi di emergenza. Dopo l'incidente, sono state richieste misure di sicurezza maggiori per le auto di pattuglia, con particolare attenzione ai sistemi di trasporto e telecomunicazioni.

