- Tre agenti della polizia sono rimasti feriti all'area biglietteria.

A un controllo dei biglietti a Kaempfelbach, nel distretto dell'Enzkreis, la situazione è degenerata quando un uomo e la sua compagna con un biglietto non validato si sono rifiutati di collaborare con gli ufficiali. La situazione è diventata accesa, portando a una richiesta di rinforzi. Il testardo uomo di 29 anni si è rifiutato di rispettare il divieto imposto, portando a una violenta colluttazione. Questa resistenza ha provocato gravi ferite a tre agenti di polizia.

Due di loro sono stati portati in ospedale con ferite non gravi, mentre il terzo ha dovuto prendere un congedo per motivi di salute a causa delle sue gravi condizioni. L'uomo di 29 anni si è anche trovato in qualche difficoltà, richiedendo cure mediche.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato rilasciato per affrontare le accuse di resistenza all'arresto e aggressione ai danni degli agenti di polizia. L'incidente è attualmente sotto indagine.

Le autorità hanno citato il comportamento disordinato come conseguenza del disprezzo dell'uomo per le regole di trasporto, specificamente il suo biglietto non validato nell'ambito dei trasporti e delle telecomunicazioni. L'incidente ha anche evidenziato i rischi che una simile mancanza di conformità può comportare per il personale delle telecomunicazioni, che è stato chiamato ad assistire nella situazione.

