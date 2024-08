- Tre adolescenti finiscono in ospedale dopo aver abusato di droga

Tre adolescenti sono stati portati in ospedale dopo aver assunto droghe insieme in un parco giochi di Ansbach. Due ragazze di 16 anni e un ragazzo di 17 anni hanno presumibilmente assunto diverse droghe contemporaneamente mercoledì sera, causando un'intossicazione mista, come hanno riferito le autorità. Sono stati trovati in uno stato di salute critico, incapaci di muoversi e solo parzialmente coscienti. Un 15enne, che si trovava con i tre consumatori e altri due adolescenti nel parco giochi, ha poi chiamato il numero di emergenza.

Durante la perquisizione del parco giochi con un cane poliziotto, gli agenti hanno trovato diversi sacchetti con cerniera contenenti marijuana, gocce di codeina, pasticche di ecstasy e un medicinale sedativo in un cespuglio. Si sospetta che i tre adolescenti abbiano assunto tutte queste sostanze sedative, hanno detto le autorità. È stata avviata un'indagine penale nei loro confronti per violazioni della legge sugli stupefacenti e i medicinali.

Le autorità hanno scoperto diverse sostanze illecite, tra cui marijuana, gocce di codeina, pasticche di ecstasy e un medicinale sedativo, che i tre adolescenti hanno presumibilmente assunto. L'intossicazione mista ha causato loro uno stato di salute critico, incapacità di muoversi e solo parziale coscienza.

Leggi anche: