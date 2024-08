- Tre acconciature che rinfrescano

L'estate sembra finalmente arrivata. E con essa arriva il caldo spesso opprimente che ci lascia disorientati di fronte allo specchio. Quali acconciature sono non solo alla moda e moderne ma anche pratiche e forniscono il tanto necessario sollievo? Ecco tre acconciature tendenze per il 2024 che sono perfette per le giornate calde. Niente più sudore a temperature superiori ai 30 gradi!

Chignon Alto (Top Knot)

Lo chignon alto è un assoluto favorito per l'estate. Tiene i capelli lontani dal viso e dal collo, offrendo una sensazione rinfrescante nelle giornate calde. Questo look è versatile e può essere acconciato elegantemente o casualmente. Un chignon sciolto e disordinato crea uno stile boho-chic rilassato che è perfetto per i festival estivi o le feste in spiaggia. Per occasioni più formali come matrimoni estivi o eventi serali, lo chignon alto può essere acconciato ordinatamente e decorato con spille per capelli luccicanti o accessori di perle. Il top knot esprime vibrazioni "That Girl", conferendo alla sua portatrice un'eleganza naturale e una bellezza senza sforzo.

Codini Intrecciati (Boxer Braids)

I codini intrecciati, soprattutto le boxer braids, sono sia funzionali che accattivanti. Tengono i capelli al loro posto, il che è particolarmente utile durante le attività sportive o le lunghe giornate all'aria aperta. Le boxer braids conferiscono alla loro portatrice un aspetto fresco e sportivo che si abbina bene ai look casual o alle combinazioni di streetwear alla moda. L'acconciatura perfetta per una giornata rilassante al parco, una passeggiata in bicicletta o un concerto all'aria aperta.

Codino con Fiocco o Scrunchie

Il codino è un classico senza tempo che riceve un aggiornamento alla moda quest'estate. Un codino alto o a metà altezza abbinato a un fiocco alla moda o a una scrunchie alla moda crea uno stile femminile e giocoso. Questa acconciatura è ideale per l'uso quotidiano e può passare facilmente dall'ufficio alla sera. Per un brunch rilassato con gli amici o una giornata di shopping in città, un codino sciolto con una scrunchie colorata è perfetto. Per un appuntamento o un evento serale, abbinare il codino a un fiocco dolce aggiunge un tocco romantico.

