- Travis Scott e' stato rilasciato di nuovo.

Travis Scott (33 anni) è stato rilasciato dalle autorità a Parigi dopo il suo arresto. Il rapper è stato portato in custodia nella prima mattinata dell'8 agosto al lussuoso Hotel George V di Parigi, come riportato da diversi media, tra cui il quotidiano parigino "Le Parisien".

Rilasciato Senza Imputazioni

Secondo la rivista americana "People", Scott è stato rilasciato senza imputazioni e non ci sono piani per incriminarlo in futuro. Non sono state segnalate ferite da entrambe le parti, compreso il bodyguard di Scott che era presumibilmente coinvolto.

Si presume che Travis Scott abbia aggredito un addetto alla sicurezza che stava cercando di intervenire in una discussione tra Scott e il suo stesso bodyguard. La polizia è stata chiamata in hotel intorno alle 5 del mattino e Scott è stato successivamente arrestato.

Scott si trovava a Parigi per i Giochi Olimpici e ha assistito alla semifinale di basket maschile tra Serbia e gli Stati Uniti la sera del 8 agosto.

Dopo il suo arresto all'Hotel George V di Parigi, come riportato da Le Parisien, Travis Scott è stato successivamente rilasciato senza imputazioni. Despite l'incidente iniziale che ha coinvolto una discussione con il suo bodyguard e un'aggressione presunta a un addetto alla sicurezza, non ci sono piani per incriminarlo in futuro.

Leggi anche: