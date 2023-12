Travis Scott collabora con la polizia di New York dopo essere stato accusato di aggressione in un club, dice il suo avvocato

Non sono state formulate accuse per l'incidente e Scott non è stato nominato come sospettato.

Secondo un portavoce della polizia di New York, la polizia ha risposto a una chiamata al Nebula, un nightclub di Manhattan, intorno alle 3:25 ora locale di mercoledì mattina, dopo che due uomini avevano avuto una disputa verbale, durante la quale un uomo di 31 anni si era infuriato e aveva preso a pugni l'altro uomo.

L'avvocato di Scott, Mitchell Schuster, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "Sebbene si tratti chiaramente di un malinteso gonfiato a dismisura da clickbait e disinformazione, stiamo lavorando attivamente con il locale e le forze dell'ordine per risolvere e mettere in chiaro le cose. Siamo fiduciosi che il nostro cliente sarà scagionato da qualsiasi illecito".

Un portavoce del Nebula, dove sarebbe avvenuto l'incidente, ha dichiarato che l'incidente è esagerato.

Ritchie Romero ha dichiarato alla CNN: "La cosa è stata gonfiata a dismisura". "È stata una grande serata".

Dorian Harrington, il talent booker che ha prenotato un altro artista che si trovava sul palco con Scott durante il suo DJ set a sorpresa, ha dichiarato: "Si tratta di un totale malinteso, e ciò che ho visto sul palco non riflette quello che ho letto nelle notizie".

"La musica e la serata sono andate benissimo e tutti se ne sono andati pacificamente", ha detto Harrington.

Scott sta affrontando diverse cause legali relative all'incidente avvenuto nel 2021 al suo Astroworld Festival di Houston, che ha causato 10 morti e decine di feriti. Scott ha negato ogni responsabilità legale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com