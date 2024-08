- Travis Scott arrestato dopo una rissa.

Il rapper Travis Scott (33) è stato arrestato all'alba di venerdì dai poliziotti di Parigi. Secondo il quotidiano parigino "Le Parisien", citando fonti della polizia, gli agenti sono stati chiamati all'Hotel George V nel 8° arrondissement intorno alle 5 del mattino a causa di presunte risse violente coinvolgenti un receptionist.

Scott era apparentemente ubriaco e posto in una cella di disintossicazione. A causa del suo livello di alcol nel sangue, il rapper non era ancora in grado di essere interrogato ore dopo. La rivista "Valeurs Actuelles" ha inizialmente riferito che Scott aveva litigato con il suo bodyguard in hotel.

Il 33enne era un ospite di spicco alle Olimpiadi della sera precedente (8 agosto). Ha assistito alla semifinale di basket maschile tra Serbia e gli Stati Uniti, vinta dalla squadra USA, con le stelle NBA LeBron James (39), Stephen Curry (36) e Kevin Durant (35), in un rocambolesco recupero. Scott ha assistito alla partita intensa tra il pubblico insieme al suo collega rapper Quavo (33).

Arresto a Miami

A giugno, Travis Scott, il cui vero nome è Jacques Berman Webster II, è stato arrestato nella metropoli americana di Miami. Secondo il magazine statunitense "People", Scott è stato trovato in uno stato di ubriachezza dagli agenti di polizia e alla fine è stato arrestato per ubriachezza pubblica e intrusione dopo aver ignorato gli ordini diretti della polizia.

Scott avrebbe ammesso successivamente di aver bevuto alcolici con la polizia. "È Miami", avrebbe commentato. Come ha riferito "TMZ" giovedì (8 agosto), le accuse di ubriachezza pubblica sono state lasciate cadere, ma un'accusa di intrusione è ancora pendente, con una decisione da prendere il 10 settembre.

Travis Scott, che ha tenuto concerti in Germania come parte del suo "Circus Maximus World Tour" a luglio, ha due figli con Kylie Jenner (26), la figlia Stormi (6) e il figlio Aire (2).

Travis Scott, recentemente coinvolto in un'alterco

Leggi anche: