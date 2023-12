Travis Kelce rivela il dolce regalo di Natale che gli ha fatto Austin, il fratello di Taylor Swift

Austin è fratello di Taylor Swift e all'inizio della settimana ha accompagnato la sorella superstar nel giorno di Natale vestito da Babbo Natale per una partita di football in cui giocava Kelce, il fidanzato della cantante di "Karma".

In una puntata speciale di venerdì del podcast di Kelce e suo fratello Jason "New Heights with Jason and Travis Kelce", Travis ha detto che Austin "mi ha fatto sentire come un bambino perché il suo regalo per me era direttamente dal sacco".

"Era nel sacco di Babbo Natale, l'ha tirato fuori e mi ha consegnato una VHS del mio film di football preferito di tutti i tempi", ha aggiunto Kelce. "Babbo Natale è un fenomeno".

E qual è stato il regalo del Babbo Natale non tanto segreto?

Una copia in VHS di "Piccoli giganti", un film del 1994 su due fratelli rivali in squadre di football giovanile.

È uno dei film preferiti di Kelce, che ha giocato contro il fratello Jason e i Philadelphia Eagles nel Super Bowl di quest'anno.

Nel podcast di venerdì, i fratelli calciatori sono stati raggiunti dalla moglie di Jason, Kylie, che ha detto che la sua scelta per la persona che "ha portato il loro gioco a nuovi livelli di vacanza" è stata Austin Swift, 31 anni, quando si è vestito da Babbo Natale.

"È stato un impegno totale", ha detto Travis Kelce a proposito del costume. "E ha spaccato".

