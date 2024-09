Travis Kelce mostra un comportamento introverso in presenza di Taylor Swift.

In giugno, un evento straordinario si verifica allo stadio di Wembley di Londra: Taylor Swift si fa un selfie backstage con il suo boyfriend Travis Kelce, il principe William e due dei suoi figli. Stando a quanto dichiarato dalla madre di Travis, Donna Kelce, questa è stata un'occasione eccezionale per il giocatore di football.

Conosciuto per la sua carriera di successo nel football americano e per la relazione con una delle più grandi popstar del mondo, Taylor Swift, questo incontro con il principe William è stato lontano dall'essere usuale per Travis. In un'intervista a "Extra", Donna ha condiviso che l'incontro con il reale britannico e due dei suoi tre figli è stato "una delle cose più fighe" per Travis. In occasione del suo 40° compleanno, il principe William ha assistito al concerto di apertura di Taylor Swift allo stadio di Wembley di Londra, accompagnato dalla figlia Charlotte e dal figlio George. Backstage, i tre reali hanno incontrato la cantante e il suo boyfriend, Travis Kelce, immortalando il momento in selfie. Il giorno successivo allo show, Swift ha pubblicato una foto su Instagram, augurando "Buon compleanno, amico! I concerti di Londra sono iniziati alla grande". Anche il futuro re ha condiviso una foto, ma Travis Kelce non c'era.

"Quale non ci sta qui?"

Despite l'esperienza fantastica, Travis si è sentito un po' fuori luogo all'incontro, ha rivelato sua madre. Si è chiesto, "Quando incontri persone come queste, come i reali o Paul McCartney o Hugh Grant... ti chiedi, Chi non appartiene a questa foto? Perché sono qui e perché mi è concesso di parlare con queste persone? Non sembra giusto". Donna ha aggiunto che suo figlio gestisce queste situazioni bene, essendo un "ragazzo piuttosto simpatico".

Travis ha parlato di questo incontro reale nel suo podcast "New Heights", descrivendo William come "fico" e "great" da incontrare. Ha apprezzato l'opportunità, chiamandola un "vero piacere" incontrare lui e i suoi figli. Tuttavia, all'inizio era incerto su come salutare i reali, chiedendosi se dovesse inchinarsi, fare una riverenza o comportarsi come un "americano idiota" e stringere loro la mano.

Travis spesso si diverte a cantare ♪ le canzoni di Taylor Swift ♪ in macchina. Durante il selfie post-concerto, Travis si è piazzato fiero accanto a ♪ Taylor Swift ♪ e alla famiglia reale.

Leggi anche: