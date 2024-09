Travis Kelce mira a portare gioia nella scena di Hollywood, con la sua ambizione di raggiungere questo.

Ehi, facciamolo, dice nel promo, ma non è stato così semplice, come ha rivelato Aaron Eanes, il suo manager, di recente a CNN.

"Allora la gente non vedeva i tight end come 'talentuosi', quindi era più come, 'Se vuoi entrare nel mondo dello spettacolo, devi fare qualcosa di inaspettato ma anche qualcosa che ti dia l'opportunità di imparare'", ha ricordato Eanes di aver detto a Kelce.

Ora sappiamo che Kelce non ha trovato un partner a lungo termine, ma ha acquisito l'esperienza necessaria per iniziare a fare breccia a Hollywood.

Eanes e suo fratello gemello Andre, che gestisce anche Kelce, conoscono il tre volte campione del Super Bowl dai tempi in cui era studente all'Università di Cincinnati e hanno aiutato a trasformare la carriera commerciale e le ambizioni hollywoodiane di Kelce, dalla realtà televisiva alla vera realtà. Anche se era sempre un obiettivo ambizioso, Eanes ha detto che è facile tifare per Kelce, che non è cambiato molto dai primi giorni della loro collaborazione.

"È ancora lo stesso tipo spensierato che semplicemente gusta la vita... È molto radicato in se stesso", ha detto Eanes.

Sono passati quasi otto anni da quando Kelce è apparso su E!, ma Eanes ha detto che la star del football è finalmente in una posizione in cui le sue ambizioni hollywoodiane sono guidate dai suoi interessi innati.

"Travis farà ciò che vuole Travis", ha detto Eanes, ridendo.

Mentre Kelce continua a consolidare il suo status come una delle stelle più chiacchierate della NFL, i suoi agenti stanno lavorando sodo per prepararlo per il successo hollywoodiano nella stagione morta - e il suo futuro dopo il football, qualunque esso sia.

"Abbiamo molte altre opportunità che lo tengono entusiasta. Quindi penso che alla fine, quando deciderà di smettere di giocare, sarà ancora molto impegnato se vorrà", ha detto Eanes.

Nel frattempo, ecco cosa Eanes sta dicendo su dove si trova Kelce, cosa sta facendo ora e dove sta andando a Hollywood.

‘Moonbase 8’ (2020)

Dopo "Catching Kelce", Kelce non ha preso parte ad alcun progetto al di fuori del football fino al 2020.

Secondo Eanes, volevano prendersi una pausa per riconsiderare.

"Volevamo aspettare un progetto che fosse più in linea con ciò che avrebbe voluto fare, ovvero commedia e comedy", ha detto Eanes.

Ed ecco "Moonbase 8", la commedia spaziale di Showtime e A24 che ha visto Tim Heidecker, Fred Armisen e John C. Reilly. Il cameo di Kelce nell'episodio pilota è stato breve, poiché il suo personaggio - una versione satirica di se stesso - è stato ucciso a metà episodio.

Tuttavia, è stata un'esperienza preziosa per Kelce.

"Essere in grado di lavorare con Armisen, Heidecker e Rielly e imparare da loro sul set gli ha dato un'idea di ciò che serve per fare questo lavoro", ha detto Eanes.

‘New Heights’ podcast (2022)

Kelce ha co-condotto il podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" con suo fratello, l'ex stella dei Philadelphia Eagles Jason Kelce, dal 2022. Ora alla sua terza stagione, i fratelli hanno recentemente firmato un contratto multimilionario per portare il podcast su Amazon's Wondery, un accordo che Eanes ha aiutato a concludere.

"Vogliamo assicurarci di essere bravi partner. Vogliamo assicurarci di fare un buon lavoro nel consegnare valore a Wondery e poi far crescere quella proprietà", ha detto Eanes.

Consegnare valore è altrettanto importante per Kelce quanto consegnare autenticità, cosa facile quando si co-conduce uno show con tuo fratello.

Il podcast, ha detto Eanes, "gli ha permesso di essere più vicino a suo fratello di quanto non sia mai stato".

‘Saturday Night Live’ (2023 e 2024)

Poco dopo che i Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl lo scorso anno, Kelce è salito sul palcoscenico dello Studio 8H per fare il suo debutto come ospite di "Saturday Night Live".

È stato un momento emozionante per Kelce, che ha detto durante il suo monologo di aver cresciuto guardando lo show a lungo con sua madre, Donna Kelce.

"E ora essere qui su questo palco, wow", ha detto Kelce, commuovendosi. "Pretty surreal".

Il sogno di Kelce di ospitare "SNL" risale al suo amore per la commedia, secondo Eanes.

"È un grande fan della commedia, è un grande fan dei film. È un grande fan dell'intrattenimento e del portare gioia alle persone", ha detto. "Quindi, indipendentemente dal fatto che lo guardi giocare sul campo o lo guardi su 'SNL' o se lo guardi sul suo podcast, alla fine del giorno, è solo un modo per lui di mostrare la sua personalità".

La prossima volta che Kelce è apparso su "SNL" è stato in ottobre, in un breve cameo insieme alla sua allora nuova ragazza Swift.

‘Grotesquerie’ (2024)

Kelce ha parlato in passato del suo interesse per la commedia e di come sia più interessato a perseguire ruoli nello spazio della commedia scripted. Quindi, quando è stato annunciato che era stato scritturato per "Grotesquerie", un thriller inquietante del produttore Ryan Murphy, è stato una sorpresa per alcuni.

"Era entusiasta della sfida di un drama che non aveva mai fatto", ha detto Eanes della decisione di Kelce di prendere il ruolo nel prossimo incubo di Murphy.

L'attrattiva era anche collaborare con un produttore hollywoodiano simile a Murphy, che Eanes credeva che Kelce fosse in mani sicure a causa della sua "alta partecipazione al processo e una chiara visione per il nuovo talento".

'Più intelligente di una celebrità' (2024)

A ottobre, gli spettatori potranno vedere Kelce nel suo prossimo importante ruolo di conduttore con 'Più intelligente di una celebrità' in prima su Prime Video.

Questa opportunità aveva un valore sentimentale maggiore per Kelce rispetto ad altre.

"Era appassionato di game show da bambino," ha spiegato Eanes. "Quindi, immagino che si tratti di realizzare un sogno infantile di diventare un conduttore di game show."

Kelce ha espresso apertamente il suo amore per i game show, menzionando in un episodio di 'New Heights' che i suoi preferiti da bambino erano 'The Price is Right' e 'Family Feud.'

"Ho sempre aspirato a farne parte, in qualità di concorrente o presentatore," ha aggiunto Kelce.

'Happy Gilmore 2' - Il ritorno

Il podcast di Kelce gli ha fornito una piattaforma forte. Di conseguenza, quando ha espresso pubblicamente il suo interesse per far parte del sequel di Adam Sandler 'Happy Gilmore', Sandler ha notato la sua richiesta.

Inaspettatamente, Kelce e Sandler sono stati i protagonisti del suo cameo in 'Happy Gilmore 2.'

"Ha contattato Sandler," ha confermato Eanes con una risata, aggiungendo che la conversazione si è svolta dopo che Kelce aveva già accettato di apparire nel film.

Proprio come il pubblico, Eanes ha menzionato che Kelce era un fan dei film di Sandler da bambino, rendendo il collegamento con Sandler per il sequel un momento significativo che Kelce ha definito un "sogno che si avvera".

Sandler è previsto nel ruolo principale e come co-sceneggiatore del tanto atteso sequel della commedia golfistica del 1996, che dovrebbe essere trasmessa su Netflix. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data di rilascio.

"Ci divertiremo un mondo perché la scena in cui sei è con tanti golfisti famosi. Sarà fantastico," ha detto Sandler a Kelce durante un recente episodio di 'New Heights.' "Sarai divertentissimo."

Infine, la televisione reality si è rivelata la pietra miliare che Kelce aveva bisogno. Tuttavia, Eanes ha scherzato dicendo che non ha intenzione di tornarci.

"Non hai bisogno di uno show per tenere d'occhio ciò che fa."

Nonostante il suo iniziale successo nella televisione reality, la vera passione di Travis Kelce è nella commedia e nell'intrattenimento scripted. Eanes e suo fratello hanno lavorato instancabilmente per aiutare Kelce a passare dalla televisione reality ai ruoli scripted, assicurandogli un contratto multimilionario per co-condurre il podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" su Amazon's Wondery.

L'amore di Kelce per la commedia lo ha portato ad apparire in Saturday Night Live, un'opportunità che ha trovato profondamente emotiva e appagante. Le sue apparizioni in SNL mettono in evidenza la sua capacità di portare gioia alle persone attraverso l'intrattenimento.

Leggi anche: