Travis Barker e Kourtney Kardashian rompono il silenzio sul ricovero in ospedale

La coppia ha pubblicato sui propri account verificati sui social media la notizia del recente ricovero di Barker.

"Lunedì sono andato a fare un'endoscopia sentendomi benissimo", ha scritto Barker in una nota pubblicata sulle sue storie di Instagram. "Ma dopo cena ho sviluppato un dolore lancinante e da allora sono stato ricoverato in ospedale".

Il batterista dei Blink 182 ha spiegato che durante l'endoscopia gli è stato rimosso "un piccolissimo polipo proprio in un'area molto delicata, solitamente gestita da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un tubo di drenaggio pancreatico critico".

"Questo ha provocato una grave pancreatite con pericolo di vita", ha scritto. "Sono molto, molto grato che grazie a un trattamento intensivo attualmente sto molto meglio".

Barker e la Kardashian si sono sposati ufficialmente a maggio e hanno organizzato una sontuosa festa a Portofino, in Italia.

La Kardashian ha anche condiviso la nota di Barker sui suoi Instastories.

"Oh, che settimana spaventosa ed emotiva è stata", ha scritto. "La nostra salute è tutto e a volte diamo per scontato quanto velocemente possa cambiare".

L'imprenditrice e star dei reality ha scritto di essere "grata a Dio per aver guarito mio marito" e "per tutte le vostre preghiere per lui e per noi, per la travolgente effusione di amore e sostegno".

"Sono così commossa e riconoscente", ha scritto la Kardashian. "Sono così grata agli specialisti, ai medici e alle infermiere del Cedars Sinai per essersi presi cura di me e mio marito durante la nostra degenza".

