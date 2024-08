- Traumatologo: Il rilassamento è importante per i sopravvissuti

Per i sopravvissuti a disastri come il crollo dell'hotel a Kröv, è fondamentale avere un ambiente tranquillo e sicuro, secondo un'esperta di trauma. "Il loro ambiente, la loro famiglia, i loro amici dovrebbero esserci per loro, offrendo un rifugio sicuro", ha detto Pia Heckel, direttore dell'Istituto di Psicotraumatologia di Amburgo. Intervistare direttamente i sopravvissuti sulla loro esperienza potrebbe ri-traumatizzarli.

Il tempo, il riposo e le attività rilassanti come camminare sono importanti, ha detto Heckel. "Non si può solo parlare per superare una cosa del genere", ha detto. È fondamentale che i sopravvissuti decidano di cosa parlare. "Era in una situazione completamente impotente. Deve decidere cosa accade", ha detto Heckel, riferendosi a una sopravvissuta che è stata intrappolata per quasi 24 ore.

Un ambiente di supporto aiuta a elaborare

Dopo un'esperienza traumatica, è importante avere amici o famiglia vicino, ha detto Heckel. Se non è possibile, i team di intervento in crisi dei servizi di emergenza possono aiutare. I sopravvissuti dovrebbero anche evitare alcol e droghe: "Questo interferisce con l'elaborazione. Niente sedativi, niente pillole per dormire".

"Un trauma è sempre associato a una minaccia psicologica o fisica per la vita", ha detto Heckel. "Qualcosa che supera completamente la normale gamma di esperienze". Queste esperienze sono oltre la capacità del cervello di elaborarle completamente. In tali situazioni, le persone potrebbero non essere presenti e potrebbero sperimentare una sorta di visione tunnel.

"Non ogni trauma richiede una terapia. Dipende da quanto è stabile l'ambiente", ha detto Heckel. Le opzioni terapeutiche includono la terapia EMDR, in cui l'evento viene rivissuto emotivamente.

Il crollo

Nel crollo dell'hotel nella città della Mosella mercoledì sera, un uomo e una donna sono morti, sette persone sono rimaste ferite e alcune sono state intrappolate per ore. Tra i feriti c'era una piccola famiglia con un bambino di due anni. L'ultima persona salvata è stata intrappolata per quasi 24 ore. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, la donna era intrappolata in una posizione piegata sotto lastre di cemento.

I feriti salvati stanno relativamente bene fisicamente, ha detto la portavoce della polizia Romy Berger giovedì. Ci sono fratture e graffi. Tuttavia, la sfida maggiore sarà probabilmente lo stress psicologico.

