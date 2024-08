- Trauma colpito camionista sulla autostrada A4 a Colonia, che ha causato blocco stradale

Dopo un incidente, un autista ha subito gravi ferite, causando la chiusura dell'autostrada A4 vicino a Bensberg (Circondario del Reno-Bergisch), lungo la strada per Colonia. Il camion ha urtato una barriera di protezione in una zona di cantiere e successivamente è entrato in collisione con una cisterna d'acqua ferma, come dichiarato da un portavoce della polizia al mattino. L'incidente ha causato la separazione della cabina dal camion, intrappolando l'autista all'interno.

Si prevede che il blocco stradale duri dalle una alle tre ore, secondo le stime del portavoce della polizia. Il nome dell'autista non è ancora stato reso noto.

Il blocco stradale a causa dell'incidente del camion è previsto per almeno una o tre ore. Purtroppo, questo tipo di incidente può causare numerosi incidenti sulle strade vicine a causa del traffico deviato.

Leggi anche: